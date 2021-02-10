Первая информация о Samsung Exynos 2500 – 3 нм, LPDDR5T, RDNA 4

63

Прогресс есть, но конкуренты тоже не будут стоять на месте

Samsung Exynos 2400 получил хорошую производительность, но все еще отстает от конкурентов. Согласно последним слухам, Exynos 2500 будет работать в паре с графическим процессором AMD на архитектуре RDNA 4, а также более быстрой и эффективной оперативной памятью. Он также может быть первым 3-нм процессором Samsung.



Инсайдер Revegnus поделился многообещающими спецификациями Samsung Exynos 2500. Модель 2400 имеет графический процессор Xlicpse 940 на архитектуре AMD RDNA3, новый чип получит GPU на RDNA 4, хотя точное название и другие детали неизвестны. Однако улучшенная архитектура означает, что новый графический процессор получит повішенную производительность растеризации и трассировки лучей, однако в значительной степени зависит от количества вычислительных блоков и других параметров.



Еще одно ожидаемое обновление в Exynos 2500 – поддержка оперативной памяти LPDDR5T. Ранее Snapdragon 8 Gen 3 был протестирован с этой памятью, но производители телефонов пока не используют ее в существующих устройствах. Несмотря на усовершенствование LPDDR5T по сравнению с LPDDR5X, похоже, что она имеет большую себестоимость. Потому Samsung стала рисковать повышением цены Exynos 2400 и зарезервировала LPDDR5T на следующий год.



Хотя информация еще не подтверждена, Exynos 2500 также может стать первым 3-нм процессором Samsung и будет использовать преимущества процесса GAA корейского производителя для улучшения производительности и повышения энергоэффективности. Еще одна причина, почему Samsung продолжает разработку Exynos 2500, заключается в том, что Snapdragon 8 Gen 4 может быть дороже в производстве, чем Snapdragon 8 Gen 3 из-за специальных ядер Oryon от Qualcomm, что облегчит конкуренцию.

Источник: Wccftech