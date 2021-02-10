Первое фото Realme GT5 Pro и новые данные о характеристиках

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Действительно ли это ﻿﻿Realme GT5 Pro﻿?

Президент Realme в Китае Сюй Раскрыл интересные подробности будущего флагмана Realme GT5 Pro. Смартфон получит огромный накопитель данных до 1 ТБ, перископический телеобъектив и дисплей с максимальной яркостью 3000 нит, что обещает улучшенные визуальные впечатления.



Также на Weibo появилась реальная фотография задней стороны Realme GT5 Pro – правда, возможно, он находится в чехле. Открытый блок камер выполнен в увлекательном дизайне. Круглый корпус блока имеет отверстия для размещения трех датчиков камеры и модулей фокусировки со светодиодной вспышкой. Дизайн очень похож на Huawei Mate 50 Pro.



Неофициально стало известно, что Realme GT5 Pro имеет 6,78” дисплей 1.5K от BOE с огромной яркостью 3000 нит и разрешением 2780 х 1264p. Он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen3 и будет питаться от батареи 5400 мАч, поддерживающей быструю проводную зарядку 100 Вт и беспроводную на 50 Вт.



Камера получит тройную основную конфигурацию, включающую модули 50 МП + 50 МП + 8 МП, передняя камера будет иметь модуль 32 МП.



Хотя эти спецификации обещают поразительные возможности Realme GT5 Pro, неоригинальность дизайна вызывает некоторые удивления. Пока неизвестно, когда произойдет релиз смартфона.

Источник: Sparrows News