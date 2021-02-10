Первое изображение OnePlus Ace 2 Pro: и порадовал и огорчил

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ЦВЕТ КАК У ДОРОГОГО АВТОМОБИЛЯ, НО ГДЕ ПЕРЕМИКАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ЗВУКА?

Интерес к новому смартфону OnePlus Ace 2 Pro растет с каждой новой утечкой о нем. Сначала мы увидели "космическую" систему охлаждения , обещающую беспрецедентный уровень охлаждения для смартфонов. Затем мы узнали результаты тестов в Antutu (1.73 млн баллов) , которые подтвердили теорию крутого охлаждения на практике. Но до сих пор загадкой оставалась внешность смартфона.

Известный инсайдер Digital chat station решил пролить чуть-чуть света на этот вопрос и опубликовал качественный рендер смартфона. Вот только вопросов он оставил больше, чем дал ответов. Многие предсказывали, что внешность останется без изменений и по факту так и произошло.

Но если присмотреться внимательнее, мы увидим клавишу регулировки громкости на правом торце, как раз на том месте, где у обычного Ace 2 был переключатель режимов звука. Это немного нетипично для концерна BBK в целом, а отказ от переключателя режимов, за который они получили от фанатов большую порцию хейта в прошлом году, вообще выглядит странно. Конечно, есть шанс, что он свою очередь переехал на левую сторону, но он очень маленький.

С приятного, это новый "титановый" цвет, который выглядит дорого. Сам Digital chat station говорит, что в жизни все выглядит даже лучше, чем на фото и он был в восторге. А этот парень видел все существующее в мире смартфонов, так что такая оценка от него много стоит. Относительно камер, подобно прогрессу не будет либо никакого, либо незначительного в дополнительных модулях.

Этот смартфон может не только повторить судьбу обычного OnePlus Ace 2 и стать настоящим хитом продаж, а даже превзойти своего предшественника.

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Источник: weibo