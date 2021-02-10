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Первые данные об обычном Redmi K70 за день до анонса

28.11.2023 629 1

Два флагманских процессора и неплохие камеры

Уже завтра Redmi анонсирует серию смартфонов Redmi K70 вместе с другими устройствами, такими как ноутбук Redmi Book 14/16 (2024), Redmi Watch 4 и наушники Redmi Buds 5 Pro TWS. Уже почти все характеристики Redmi K70e и Pro были раскрыты в официальных материалах и утечках в течение нескольких прошлых дней. Но практически не было данных об обычной модели Redmi K70, и сегодня компания поделилась некоторыми постерами.

 

Redmi K70


Изображения подтверждают, что Redmi K70 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, в то время как K70 Pro будет оснащен более мощным Snapdragon 8 Gen 3.

Redmi K70


Кроме того, компания подтвердила, что Redmi K70 имеет OLED-дисплей с разрешением 2K, металлическую рамку и 50 МП камеры с датчиком OmniVision Light Hunter 800. Говорят, последний имеет номер модели OVX8000 и является модифицированной версией датчика камеры OV50e.

Redmi K70


Кроме того, Redmi K70 и Redmi K70 Pro имеют почти идентичные технические характеристики согласно утечке информации на Digital Chat Station. Обе модели оснащены дисплеем TCL C8 OLED, аккумулятором на 5120 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.

 

K70 Pro имеет телефотокамеру с 2-кратным оптическим увеличением, которая отсутствует в стандартном K70. Предполагается, что Redmi K70 получит тройную камеру, включающую 50 МП основной объектив OIS, 8 МП ультраширокоугольный﻿﻿﻿ объектив и 2 МП. Redmi K70 Pro будет иметь 50 МП основную камеру с OIS, 8 МП ультраширокоугольный объектив и 50 МП телеобъектив.

 

Источник: Gizmochina

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 28.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Стріла 0
Дизайн камери не подобається, два кроки назад, щей у часи хонор 8х та реалмі 8
К60 був гарнішим, ліпше купити поко ф5 про за файною ціною, а через пару років оновитись коли вийде гарний поко ф про
28.11.2023 10:57
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Первые данные об обычном Redmi K70 за день до анонса