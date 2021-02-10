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Первые рендеры iPhone 16 Ultra! Дисплей больше, а габарит меньше

23.05.2023 248 0

МАГИЯ ТОНКИХ РАМОК ОТ APPLE В ДЕЙСТВИЯ

До анонса 15 серии смартфонов iPhone еще более трех месяцев, но мы уже знаем достаточно много о будущих устройствах. А вот первые слухи о росте диагонали у следующего 16 поколения только что получили очередное подтверждение авторитетного издания 9to5Mac.

 

Они продемонстрировали рендер iPhone 16 Pro Max рядом с флагманом 15 линейки и указали приблизительные габариты.

 

Первые рендеры iPhone 16 Ultra! Дисплей больше, а габарит меньше – фото 1

 

Первое что хочется отметить, это то, что флагман будет немного меньше чем предшественник. Он потерял около 1 мм высоты и ширины. В сочетании со скругленной рамкой это даст значительное улучшение эргономики, на которую в последних поколениях яблочной продукции очень жаловались многие пользователи.

 

А что касается 16 Pro Max, который, кстати, может стать первым представителем линейки Ultra среди смартфонов компании, то даже у него, несмотря на значительное увеличение диагонали дисплея, ширина будет меньше чем у 14 Pro Max.

 

Первые рендеры iPhone 16 Ultra! Дисплей больше, а габарит меньше – фото 2

 

То есть с точки зрения удобства использования увеличение экрана не принесет дополнительных затруднений, сверхтонкие рамки компенсируют увеличенную диагональ. Кстати и младшему представителю 16 серии предрекают увеличение диагонали до 6.3 дюйма и судя по вышеизложенному по габаритам он останется на примерно том же уровне, что и его современники.

 

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Источник: 9to5mac

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 23.05.2023
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Первые рендеры iPhone 16 Ultra! Дисплей больше, а габарит меньше