Первые рендеры Pixel 9 Pro появились в сети: плоские грани, переработанный модуль камеры и прочее

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НОВЫЙ ДИЗАЙН

Только что в сети появились первые рендеры смартфона Pixel 9 Pro от Google, демонстрирующие заметное изменение дизайна по сравнению с текущей моделью.

По информации известного инсайдера @OnLeaks и ресурса MySmartPrice , Pixel 9 Pro будет иметь плоские грани, едва закругляющиеся до экрана и задней панели. Это существенно отличается от закругленных краев моделей Pixel 6-8 Pro.

Модуль камеры также переработан по примеру Pixel Fold – это плавающая пилюля, не соединенная с краями телефона. Три камеры расположены рядом в овальном стекле.

Дисплей Pixel 9 Pro, по предварительным данным, будет иметь диагональ 6,5 дюйма, что немного меньше, чем у Pixel 8 Pro с его 6,7 дюйма. Однако экран, похоже, будет не менее плоским, чем у предыдущей модели.

Сказать честно – я разочарован. Для меня это неудачный симбиоз Galaxy S10 и iPhone 12. Google с каждым годом все больше теряет индивидуальность. А своим мнением, как всегда, можете поделиться в комментариях по поводу этого дизайна.

Источник - msp