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Первые шпионские живые фото Samsung Galaxy Z Fold 5 и сравнение с Fold 4

03.07.2023 125 0

Ухудшили эргономику в угоду моде

Дата презентации линейки Galaxy Fold все ближе и волна утечек нарастает. Как только в сети появились первые живые фото нового складывающегося смартфона Galaxy Fold 5. Как всегда, качество камер у журналистов оставляет желать лучшего, но и этого достаточно, чтобы рассмотреть основные отличия от предшественника.

 

Хотя, честно говоря, даже мне с первого взгляда отличить их не так просто, что уж говорить об обычных пользователях, не углубляющихся в эту тематику.

 

 

Первое на что обращаешь внимание – абсолютно плоские боковые грани корпуса. Эргономика складных устройств и так далеко не основная фишка подобных смартфонов, а они в угоду моде сделали его еще более неудобным в хвате. Щель между половинками в закрытом виде действительно стала значительно меньше и это приятно.

 

Сзади блок камер стал чуть больше выпирать и вспышка переехала из под камеры на правую сторону. По-моему, предыдущий вариант выглядел более прекрасно.

 

Первые шпионские живые фото Samsung Galaxy Z Fold 5 и сравнение с Fold 4 – фото 1

 

Конечно, из источников эти фото очень быстро удалили по запросу правообладателя продукта, но интернет помнит все. Напомним, что большая летняя презентация Samsung, по слухам, состоится уже 26 июля.

 

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Источник: snoopytech

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 03.07.2023
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Первые шпионские живые фото Samsung Galaxy Z Fold 5 и сравнение с Fold 4