Первые шпионские живые фото Samsung Galaxy Z Fold 5 и сравнение с Fold 4

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Ухудшили эргономику в угоду моде

Дата презентации линейки Galaxy Fold все ближе и волна утечек нарастает. Как только в сети появились первые живые фото нового складывающегося смартфона Galaxy Fold 5. Как всегда, качество камер у журналистов оставляет желать лучшего, но и этого достаточно, чтобы рассмотреть основные отличия от предшественника.

Хотя, честно говоря, даже мне с первого взгляда отличить их не так просто, что уж говорить об обычных пользователях, не углубляющихся в эту тематику.

Первое на что обращаешь внимание – абсолютно плоские боковые грани корпуса. Эргономика складных устройств и так далеко не основная фишка подобных смартфонов, а они в угоду моде сделали его еще более неудобным в хвате. Щель между половинками в закрытом виде действительно стала значительно меньше и это приятно.

Сзади блок камер стал чуть больше выпирать и вспышка переехала из под камеры на правую сторону. По-моему, предыдущий вариант выглядел более прекрасно.

Конечно, из источников эти фото очень быстро удалили по запросу правообладателя продукта, но интернет помнит все. Напомним, что большая летняя презентация Samsung, по слухам, состоится уже 26 июля.

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Источник: snoopytech