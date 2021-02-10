Первые тизеры Nothing Phone 2 – очень интересно, но ничего не понятно

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Что именно нам показали достоверно неизвестно, но есть предположения

Компания Nothing только что показала первый тизер будущего смартфона Phone(2). Аппарат выйдет летом, но точной даты пока нет.

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На первом изображении можно увидеть часть задней крышки устройства. Главный фокус сделали на индикаторе красного цвета и продолговатой формы. Скорее всего, это видоизмененный индикатор записи камеры, который в первом поколении выглядел как точка (фото ниже).

Также в сети гуляет схематическое фото с видом задней панели смартфона, но это не официальная фотография.

Также можно отметить слово «Premium», явно относящееся к самому смартфону, ведь ранее глава компании уже говорил, что второе поколение будет более премиальным, чем первое. Одним из признаков премиальности станет флагманский процессор, который Карл Пэй анонсировал еще на конгрессе в Барселоне – SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1.

К сожалению, другие характеристики пока неизвестны, но после появления первых официальных тизеров, скорее всего, нам периодически начнут выдавать информацию для подогрева интереса к новинке.

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Источник: twitter