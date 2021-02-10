Первые тизеры Nothing Phone 2 – очень интересно, но ничего не понятно
Что именно нам показали достоверно неизвестно, но есть предположения
Компания Nothing только что показала первый тизер будущего смартфона Phone(2). Аппарат выйдет летом, но точной даты пока нет.
Premium.— Nothing (@nothing) May 3, 2023
Phone (2) is coming summer 2023.
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На первом изображении можно увидеть часть задней крышки устройства. Главный фокус сделали на индикаторе красного цвета и продолговатой формы. Скорее всего, это видоизмененный индикатор записи камеры, который в первом поколении выглядел как точка (фото ниже).
Также в сети гуляет схематическое фото с видом задней панели смартфона, но это не официальная фотография.
Также можно отметить слово «Premium», явно относящееся к самому смартфону, ведь ранее глава компании уже говорил, что второе поколение будет более премиальным, чем первое. Одним из признаков премиальности станет флагманский процессор, который Карл Пэй анонсировал еще на конгрессе в Барселоне – SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1.
К сожалению, другие характеристики пока неизвестны, но после появления первых официальных тизеров, скорее всего, нам периодически начнут выдавать информацию для подогрева интереса к новинке.
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Источник: twitter