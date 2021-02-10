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Первый планшет со спутниковой связью – Huawei представила MatePad Pro 11 2024 с процессором Kirin

29.11.2023 87 0

Ну есть и есть

Компания Huawei анонсировала обновленную модель премиум-планшета MatePad Pro 11 2024 года. Главным нововведением новинки стала поддержка двусторонней спутниковой связи.

Первый планшет со спутниковой связью – Huawei представила MatePad Pro 11 2024 с процессором Kirin – фото 1

Как сообщает Android Headlines, MatePad Pro 11 2024 года может соединяться с орбитальной группировкой BeiDou на высоте до 36 000 км. Это достигается благодаря высокочувствительным алгоритмам без дополнительных антенн.

По словам Huawei, MatePad Pro 11 2024 – самый тонкий 11-дюймовый планшет в мире. Его толщина составляет всего 5,9 мм, а вес – 449 граммов. Устройство работает на чипсете Kirin 9000S, созданном на техпроцессе SMIC.

Первый планшет со спутниковой связью – Huawei представила MatePad Pro 11 2024 с процессором Kirin – фото 2

Дисплей имеет диагональ 11 дюймов, разрешение 2560x1600 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Есть поддержка 66 Вт зарядки аккумулятора.

MatePad Pro 11 2024 будет поставляться с HarmonyOS 4, 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти. В Китае цена стартует с эквивалента в 600 долларов США.

Источник - vmall

Автор: Andrii S. Дата публикации: 29.11.2023
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Первый планшет со спутниковой связью – Huawei представила MatePad Pro 11 2024 с процессором Kirin