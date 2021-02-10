Первый взгляд и характеристики OnePlus Fold, действительно красавец

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Первые истоки по отношению к будущему сложному смартфону компании

В сети появились рендеры и спецификации смартфона OnePlus Fold. Конечно ставить миллион на то, что он будет именно таким, я бы не советовал, но внешность и характеристики выглядят вполне вероятными, поэтому хочу поделиться ими с вами.

Дизайн выполнен в стиле последних новинок бренда и, по-моему, он очень привлекателен.

Внешний вид и тактильные ощущения от смартфонов OnePlus всегда были на высоте, поэтому смартфон вряд ли станет исключением.

Относительно спецификаций:

8-дюймовый экран с OLED-дисплеем с разрешением 2268×2440 пикселей

Частота обновления внутреннего дисплея LTPO 1-120 Гц

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память LPDDR5X с накопителем UFS 4.0

50 МП основная (IMX 890 из OIS) + 48 МП (IMX 581) UltraWide + перископ

Фронтальная камера 20 МП/32 МП(наружная и внутренняя)

Ультратонкий складной смартфон

Аккумулятор 4805mAh

Ползунок переключения режимов звука

В характеристиках нет ничего невероятного, но главным для смартфонов такого форм-фактора является само выполнение механизма сборки и наличие щелей и загибов на экране. И вот смотря на то как хорошо это выполнено у материнской OPPO, мы понимаем, что доступ к нужным технологиям есть и технически гаджет будет выполнен безупречно.

Поэтому ждем новых подробностей и надеемся, что проблемы внутри BBK не помешают выходу этого шедевра.

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Источник: techleakszone