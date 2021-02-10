Первый взгляд и характеристики OnePlus Fold, действительно красавец
Первые истоки по отношению к будущему сложному смартфону компании
В сети появились рендеры и спецификации смартфона OnePlus Fold. Конечно ставить миллион на то, что он будет именно таким, я бы не советовал, но внешность и характеристики выглядят вполне вероятными, поэтому хочу поделиться ими с вами.
Дизайн выполнен в стиле последних новинок бренда и, по-моему, он очень привлекателен.
Внешний вид и тактильные ощущения от смартфонов OnePlus всегда были на высоте, поэтому смартфон вряд ли станет исключением.
Относительно спецификаций:
- 8-дюймовый экран с OLED-дисплеем с разрешением 2268×2440 пикселей
- Частота обновления внутреннего дисплея LTPO 1-120 Гц
- Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Оперативная память LPDDR5X с накопителем UFS 4.0
- 50 МП основная (IMX 890 из OIS) + 48 МП (IMX 581) UltraWide + перископ
- Фронтальная камера 20 МП/32 МП(наружная и внутренняя)
- Ультратонкий складной смартфон
- Аккумулятор 4805mAh
- Ползунок переключения режимов звука
В характеристиках нет ничего невероятного, но главным для смартфонов такого форм-фактора является само выполнение механизма сборки и наличие щелей и загибов на экране. И вот смотря на то как хорошо это выполнено у материнской OPPO, мы понимаем, что доступ к нужным технологиям есть и технически гаджет будет выполнен безупречно.
Поэтому ждем новых подробностей и надеемся, что проблемы внутри BBK не помешают выходу этого шедевра.
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Источник: techleakszone
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