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Облик новинок рассекретили к анонсу

Samsung в скором времени соберет большую пресс-конференцию, где будут представлены основные новинки Galaxy на вторую половину года. @evleaks показал сборник, где мы можем видеть Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, линейку Galaxy Tab S9, а также часы Galaxy Watch 6.

Со страницы инсайдера фото уже удалили по запросу правообладателя, и это красноречивое подтверждение правдивости этого слива.

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На основе предоставленных данных о Samsung Galaxy Z Fold 5, выделим основные моменты, которые следует отметить:



1. Ранее дебют: Samsung Galaxy Z Fold 5 дебютирует раньше обычного согласно подтвержденному графику запуска Unpacked для Сеула.



2. Глобальная презентация: Глобальная презентация этого сложного устройства может состояться позже в июле, но детали еще не известны.



3. Внешний дизайн: По соответствующим пресс-рендерам, Samsung Galaxy Z Fold 5 будет иметь схожий дизайн на предыдущие модели, за исключением более тонкой рамки, что увеличит соотношение экрана к корпусу.



4. Цветовые варианты: Помимо синего цвета, ожидается, что Samsung будет предлагать другие цветовые варианты Galaxy Z Fold 5.



5. Основные характеристики: Согласно слухам, основными характеристиками Galaxy Z Fold 5 будут: сложный AMOLED-дисплей размером 7,6 дюйма, внешний AMOLED-дисплей размером 6,2 дюйма, процессор Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ накопитель, аккумулятор емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой, тройная задняя камера, фронтальная камера на экране крышки и на складном дисплее, а также операционная система One UI 5.1 на базе Android 13.

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