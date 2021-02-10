Первому GUI исполнилось 50! Как Alto навсегда изменил дизайн интерфейсов

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РОЖДЕНИЕ ЦЕЛОЙ ПРОФЕССИИ

В 2023 году исполнилось 50 лет с момента создания первого графического пользовательского интерфейса на компьютере Xerox Alto.

Это событие положило начало настоящей революции в вычислительной технике и дизайне. Alto зародил концепцию удобного визуального интерфейса, показывающую процесс работы, а не только результаты команд.

Благодаря этому появилась целая новая профессия – дизайнер интерфейсов. Именно Alto вдохновил первых специалистов создавать простые и интуитивные GUI.

Принципы Alto легли в основу современных ОС и ведущих IT-компаний. Мы пользуемся интерфейсами, вдохновленными его дизайном, в OS Windows, MacOS, iOS и Android.

Компании, как Apple, Microsoft, Google, привлекают топовых дизайнеров для создания максимально удобных GUI. Эта профессия сейчас в тренде и спросе благодаря революции, начатой Alto.

Поздравляем Alto с 50-летием и благодарим за влияние на UX/UI дизайн! Без этой легендарной машины современные интерфейсы выглядели бы совсем по-иному.