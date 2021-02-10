Первая распаковка Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+

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Первый взгляд на потенциальные хиты продаж

Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+ пока еще нельзя купить, в магазинах эти смартфоны окажутся только после анонса, который пройдет 16 февраля. Однако автор канадского канала The Box умудрился получить новинки в свои руки. Он решил поделиться с широкой аудиторией первыми впечатлениями о новых гаджетах. Уже сегодня мы можем рассмотреть коробки, в которых придут Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+, а также узнаем, что входит в комплект поставки.

Видеоряд позволил увидеть нам уже знакомые по рендерам смартфоны. В комплекте с ними идет кабель, зарядный адаптер на 33 Вт для «прошки» и на 60 Вт для Realme 9 Pro+. Блогер сообщил, что Realme 9 Pro предложит 120-герцовый IPS-дисплей, а вот Plus-версия удостоится AMOLED-панели с частотой обновления 90 Гц. При этом стало известно, что Realme 9 Pro+ получит слот двух симок без поддержки карт microSD, а вот у «обычной прошки» гибридный слот, позволяющий вместо одной симки установить карту памяти.

В числе отличительных черт старшей версии смартфона автор видео отметил присутствие стереодинамиков, датчик измерения сердечного ритма, а также компактность. Блогер среди прочего показал камеры новинок в действии, позволил сравнить качество фоточек.

Источник: youtube