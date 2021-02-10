Первые детали о Moto G62 и Moto G82: выносливые 5G-смартфоны

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Обе новинки предложат чип Snapdragon 695

На этой неделе состоялась премьера Moto G52, а теперь компания готовится представить еще две модели, которые станут частью линейки Moto G — Moto G62 и Moto G82. Оба смартфона получат схожие характеристики, включая восьмиядерный процессор от Qualcomm и операционную систему Android 12.

Сообщается, что Moto G62 и Moto G82 будут построены на чипсете Snapdragon 695. Первый из названых дебютантов предложит 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной и аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч с технологией быстрой зарядки на 33 Вт. Основная камера должна быть трехкомпонентной, где роль главного доверят датчику разрешением 50-мегапикселей.

Что касается Moto G82, то ему приписывают 8 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб и аккумулятор на 5000 мАч. Руководить работой смартфона станет операционная система Android 12 и предложат быструю зарядку мощностью 33 Вт. О сроках выхода новинок и их стоимости ничего не сообщается.

Известно также, что компания готовится показать Moto Edge 30 и Moto G 5G, где первый аппарат предложит 144-герцовый OLED-экран, процессор Snapdragon 778G, 6/8 Гб оперативки, 128/256 Гб постоянной памяти и батарейку емкостью 4020 мАч.

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Источник: notebookcheck