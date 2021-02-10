Характеристики Moto Edge 30 и Moto G 5G (2022): на разный бюджет и для разных задач

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При адекватной цене Moto Edge 30 может зайти

В массовом сознании тех, кому за сорок, Motorola осталась той легендарной маркой с которой начиналось знакомство с миром мобильных устройств. Ее телефоны были желанны и популярны. За последние несколько лет компания растеряла свой прежний шарм и стала одной из многих, ведомой невидимой рукой китайцев.

Это не мешает Motorola «творить» и продолжать надеяться на попадание в дивизион сильных игроков. На днях компания выпустила Moto G52, а теперь готовится представить Moto Edge 30 с кодовым именем Dubai. Это будет аппарат, обладающий 6,55-дюймовым pOLED-экраном разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 144 Гц.

Поговаривают, что аппаратной основой Moto Edge 30 станет чипсет Snapdragon 778G, он предложит 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128/256 Гб. Емкость аккумулятора составит 4020 мАч и не забудут быструю зарядку на 33 Вт. Для селфи обещают модуль на 32-мегапикселя, а основная камера будет тройной, где помимо главного сенсора на 50 Мп, предложат ультраширик и датчик глубины на 2 Мп. Уже привычно для устройства Motorola слышать о наличии защиты от брызг по классу IP52.

Готовит производитель и Moto G 5G (2022), который станет одним из доступных устройств компании с поддержкой сетей пятого поколения. Это будет смартфон, обладающий 90-герцовым 6,53-дюймовым дисплеем, чипом Dimensity 700, батареей на 5000 мАч и тройной камерой 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: androidauthority