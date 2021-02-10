Первые достоверные подробности о Xiaomi Mi 11T Pro

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Xiaomi Mi 11T Pro должен получить флагманское «железо» и набор современных беспроводных интерфейсов

Как известно, в августе Xiaomi устроит грандиозную презентацию, на которой покажет целый ряд своих новинок. В числе героев ивента значатся Xiaomi Mi Mix 4 и серия Xiaomi Mi CC 11, а также линейка планшетов Xiaomi Mi Pad 5. Из числа дебютантов могла выбыть фирменная оболочка MIUI 13, чей релиз, по слухам, отложили из-за необходимости оптимизировать ее работу.

На этом череда анонсов Xiaomi не завершится. Компания еще должна показать преемников Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Премьера Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro должна пройти осенью, а предшествовать ей будет сертификация в различных ведомствах. На сайте одного из регуляторов и была обнаружена информация о Xiaomi Mi 11T Pro.

Смартфон получил кодовое обозначение 2107113SG, а в числе его характеристик упоминается поддержка 5G-сетей и Wi-Fi 6. Сказано о наличии модуля NFC и руководит работой устройства фирменная оболочка MIUI 12.5. И это все, что указано на сайте регулятора о смартфоне.

С большой долей вероятности можно предположить, что Xiaomi Mi 11T Pro получит OLED‑дисплей с повышенной герцовкой, чипсет Snapdragon 888, до 12 Гб оперативной памяти, до 256 Гб постоянной памяти, аккумулятор емкостью не менее 4000 мАч и быструю зарядку мощностью не менее 66 Вт.

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Источник: telegram