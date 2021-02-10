Первые подробности о Apple Watch SE 2022

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Более мощный чип, Always on Display и цена на $20 выше

В сентябре 2020 года состоялась премьера Apple Watch SE — упрощенной версии смарт-часов компании. Основные функции гаджет сохранил, но получил менее мощный чип и лишился датчика определения уровня кислорода в крови. Опыт выпуска чуть более доступной версии носимого гаджета вышел успешным, и компания намерена предложить преемника.

По всей видимости, как в случае с «бюджетными» iPhone SE, компания возьмет за правило обновлять доступные смарт-часы раз в два года. Это означает, что нас ждет анонс Apple Watch SE 2022 и сегодня инсайдеры готовы рассказать о тех улучшениях, которые получит новинка.

Apple Watch SE 2022 должны выйти в двух версиях исполнении: 40-миллиметровая и на 44 мм. Независимо от версии, смарт-часы предложат обновленный динамик и новый датчик измерения частоты сердечных сокращений. Внутри установят чип S7, который компания устанавливает в своих актуальных Apple Watch Series 7.

Что касается дизайна, то никаких сюрпризов ждать не стоит. Зато экран получит функцию Always on Display. Ценник на Apple Watch SE 2022 не удастся удержать на уровне предшественника и их стоимость возрастет на $20 до $299.

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Источник: phonearena