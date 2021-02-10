Первые подробности о Asus Zenfone 8

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Готовится к выходу серия Asus Zenfone 8

Визитной карточкой Asus долгое время являлись смартфоны Zenfone, но потом на первый план вышли игровые аппараты ROG Phone, призванные впечатлять своей мощью. Тогда как в рамках семейства Zenfone продолжают выходить топовые решения, но из-за ценовой политики компании они не особо популярны. Все же чувствуется, что этими устройствами она занимается по остаточному принципу, а серьезно вкладывается в ниши ноутбуков, железа ПК и геймерских мобильников.

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В этом году Asus выпустит серию Zenfone 8, где помимо базовой версии должны показать Zenfone 8. Не так давно на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) было найдено упоминание смартфонов Asus с модельными номерами ZS590KS и ZS672KS. Ожидается, что новинки выйдут на рынок как устройства серии Zenfone 8.

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Кроме того, сетевой информатор с ником ReaMEIZU сообщил о том, что смартфон с индексом ZS590KS получит платформу Snapdragon 888 и OLED-панель диагональю 5,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Во времена засилья «лопат» смартфон с таким экраном уже можно считать компактным и, возможно, это будет mini-версия Zenfone 8. Среди прочего упоминается наличие двух 64 Мп датчиков Sony IMX686 и Sony IMX663.

Готовит Asus еще смартфон с кодовыми именами PICASSO, который должен предложить 6,75-дюймовый экран, фронталку на 24 Мп на основе датчика OmniVision QV24B1Q и трехкомпонентную основную камеру с сенсорами Sony IMX686 на 64 Мп, Sony IMX363 разрешением 12 Мп и 8 Мп модуль OmniVision OV08A.

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Источник: gizmochina