Первые подробности о камере OnePlus 8T

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Нет никаких предпосылок для того, чтобы в этом году OnePlus отказалась от традиции двух анонсов флагманов за год. Осенью должна состояться премьера OnePlus 8T, а в паре с ним дебютирует OnePlus 8T Pro. Разработчики сообщества XDA Developers «распотрошили» приложение OnePlus Camera, чтобы найти кое-что интересное о OnePlus 8T.

Что удалось разузнать

В частности, они нашли упоминание, что камера нового флагмана будет многомодульной и в качестве главного будет выступать датчик на 64-мегапикселя. Главной задачей нового модуля будет создание качественных фоточек разрешением 16 Мп. И это шаг вперед по сравнению с предшественником, который обладает 48 Мп датчиком и по умолчанию создает снимки разрешением 12 Мп.

Каким может быть OnePlus 8T

О самом OnePlus 8T мало что известно, но не сложно предположить, что он получит AMOLED-дисплей с повышенной частотой кадров, процессор Snapdragon 865+, минимум 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной. Поговаривают, что на смену 30-ваттной зарядки придет более мощное решение на 65 Вт.

Источник: xda-developers

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