Не прошло и суток после презентации OnePlus Nord, а на него уже начали приходить обновления

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OnePlusвсегда славились своей поддержкой: обычно все крайние версии Androidприлетали на смартфоны бренда в числе первых, да и скорость решения багов обычно быстрее, чем у конкурентов. Но в этот раз ребята переплюнули сами себя. Представленный вчера OnePlusNordуже начал получать первое обновление программного обеспечения. Хороший это знак или нет, думайте сами.

Свежее обновление выходит сразу после официальной презентации нового смартфона OnePlus, который поступит в продажу в Индии с 4 августа. Обновление не принесет никаких изменений в интерфейс OnePlusNord, зато, по заявлениям разработчиков, оно включает в себя оптимизацию работы камеры для обеспечения лучшего качества фото- и видеозаписи. Размер обновления составит 103 Мб.





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Обновление OnePlusNord также улучшает стабильность системы и оптимизирует производительность видеозвонков. Правда, скорее всего, первые покупатели даже не поймут, что устройство было обновлено: по слухам, это обновление уже будет установлено в розничную версию. Но вариант с ситуацией, когда при первом включении вас встретит уведомление об обновлении, не исключен.





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Версия прошивки OxygenOS несет номер 10.5.1. Официальный список изменений включает в себя улучшение работы камеры: оптимизируется эффект глубины-резкости и улучшается качество фотографий, сделанных в помещении. Также оптимизировано энергопотребления при записи 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду. Кроме того, обновление улучшит общую работу камеры и стабильность системы на OnePlus Nord.﻿

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Источник: GSMArena.com