Первые подробности о POCO C40: ребрендинг или нет?

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Есть сходство с Redmi 10C, но все характеристики неизвестны

POCO — это суббренд Xiaomi, которому вот уже скоро исполнится четыре года. Он как бы стоит в стороне и назависим, но при этом поставил на поток смену «обертки» одних и тех же устройств Redmi. Это успешная маркетинговая история, которая будет развиваться и дальше. В скором времени компания должна представить бюджетный POCO C40.

Будет ли новинка уникальным товарным предложением на рынке, точной информации нет. Но есть вероятность, что стратегию ребрендинга продолжат и здесь, переклеив шильдик Redmi 10C. По данным информаторов, POCO C40 должен предложить дисплей диагональю 6,71 дюйма, процессор Snapdragon 680 и двойную тыльную камеру. Этими же характеристиками наградили и Redmi 10C, что заставляет строить предположение о продолжении практики клонирования.

Насколько догадка верна, мы сможем оценить уже в этом месяце. Поговаривают, что премьеру POCO C40 устроят уже в апреле. Будем наблюдать за развитием событий.

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Источник: xiaomiui