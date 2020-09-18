Первые подробности о Redmi K40 Pro: мощнее, быстрее и круче камера

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Redmi K40 Pro может получить флагманский чип, емкую батарейку, 108 Мп камеру и ультрабыструю зарядку

В марте нынешнего года был представлен Redmi K30 Pro и, кажется, что компания считает что пришла пора обновляться. Уже идут работы над преемником Redmi K40 Pro, и он обещает быть мощным и потенциально популярным у фанатов производителя. Сегодня в сети появилась информация, которая указывает на то, что новинка будет превосходить предшественника по целому ряду параметров.

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Поделился сведениями с широкой общественностью известный китайский инсайдер Digital Chat Station, который уже не раз был замечен за сливом достоверных данных о еще неанонсированных устройствах. По его информации, Redmi K40 Pro будет построен на базе новой 5-нанометровой флагманской платформы Snapdragon 875.

Redmi K30 Pro

Смартфону приписывают многомодульную основную камеру, где в качестве главного будет выступать 108-мегапиксельный датчик от Samsung. И речь идет о сенсоре ISOCELL HM2, который компания представила в начале нынешней недели. Его ключевая фишка — размер пикселей составил 0,7 мкм, и он способен писать видео в формате 4К со скоростью 120fps.

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Среди прочих улучшений источник называет более емкий аккумулятор и прирост скорости быстрой зарядки. Когда Redmi K40 Pro дебютирует, информации нет. Но с учетом того, что анонс Snapdragon 875, скорее всего, состоится в начале декабря нынешнего года, новинка должна дебютировать в первом квартале 2021 года.

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Источник: notebookcheck