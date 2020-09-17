Redmi K30 Pro получил стабильную версию MIUI 12

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﻿ Хит продаж в Китае от Xiaomi, наконец, получает свежую версию прошивки MIUI.





Китайский техногигант Xiaomi выпустил обновление для Redmi K30 Pro. Это обновление является стабильной версией MIUI 12 (MIUI V12.0.9.0.QJKCNXM). Обновление достаточно большое (3.2 Гб). Логично, ведь пользователей ждет полная смена внешнего вида прошивки.

Как обычно, перед попыткой обновления производитель рекомендует создать резервную копию данных.

Компания будет отправлять это обновление партиями, и именно в данный момент не все пользователи смогут его установить по воздуху. Однако, если вам не терпится, возможно, в Сети скоро появится образ прошивки. Но для наших стран больше актуальны переведенные прошивки – их тоже придется подождать чуть подольше.

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Кроме очевидных внешних изменений MIUI 12, о которой мы говорили уже довольно часто и знаем уже вдоль и поперек, в новой версии прошивки для Redmi K30 Pro исправляется много мелких багов и улучшается общая работа системы.



К наиболее заметным изменениям относятся:

Системные анимации - оптимизация

Центр управления - исправление: Центр управления отображался некорректно в альбомном режиме.

Тёмная тема - оптимизация: Яркость, а также улучшение цвета обоев в темном режиме.

Система - исправление: В некоторых случаях главный экран становился черным и начинал мигать после разблокировки.

Также оптимизируется работа Always-On-Display, и решаются различные проблемы с мобильным интернетом.

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Кроме того, по словам некоторых пользователей Xiaomi, были решены некоторые специфические проблемы, например:

Проблема с обнаружением наушников

Двойной тап для блокировки экрана не всегда работал

Некоторые пользователи сообщали, что время автономной работы было хуже

Некоторые также заявляли плохую работу сканера отпечатков пальцев.

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Источник: ithome.com



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