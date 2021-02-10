Первые с Dimensity 8000 и Dimensity 8100: они будут пионерами с новыми чипами

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Предсказуемо и ожидаемо

Мы уже привыкли к тому, что после анонса новой флагманской платформы от Qualcomm, целый ряд компаний считают делом чести сообщить о своем намерении выпустить смартфон с ней на борту. Эта практика теперь коснулась и новейших чипов MediaTek, которые были представлены сегодня. Сразу после анонса Dimensity 8000 и Dimensity 8100 ряд компаний рассказали о своих планах представить устройства с ними на борту.

Так, пришло сообщение, что Dimensity 8100 станет аппаратной основой Redmi K50 Pro и Realme GT Neo 3. Этот же чип ляжет в основу одного из устройств OnePlus. Что это будет за модель и когда ее ждать, информации нет. Возможно, речь идет о OnePlus Nord 3.

Dimensity 8000 облюбовала для себя Oppo и готовится выпустить с ним Oppo K10. Почти наверняка этот процессор мы увидим в будущих новинках Redmi, Realme и Vivo. Их анонс стоит ждать уже во втором квартале нынешнего года. Также пришло подтверждение, что первым смартфоном с Dimensity 1300 на борту должен стать OnePlus Nord 2T.

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Источник: weibo