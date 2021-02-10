Первый тизер Huawei Nova 10

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Дан старт промо-кампании

Несмотря на все сложности, существование Huawei на рынке смартфонов продолжается, новые устройства потихоньку появляются. Например, ранее Huawei провела презентацию, на которой показала несколько своих новинок, включая складной Huawei Mate Xs 2. Теперь же она готовится представить смартфон попроще — Huawei Nova 10. О том, что компания готова показать его, она возвестила посредством тизера.

Увы, сам промо-плакат оказался малоинформативным, и его задача лишь поведать, что серия Huawei Nova 10 идет. А еще он свидетельствует, что дан старт промо-кампании по продвижению новинок на рынке. По всей видимости, представят новые смартфоны до конца июня и до анонса компания успеет отметиться выходом нескольких тизеров, раскрывающих детали о смартфонах серии Huawei Nova 10.

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По слухам, Huawei Nova 10 должен получить 4G-версию Snapdragon 7 Gen 1 или Dimensity 8100. Новинки должны предложить обновления по части камер и программного обеспечения Harmony. Почти наверняка акцент сделают и на селфи-камере, ведь аппараты серии Nova всегда позиционировались как устройства для молодежной аудитории.

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Источник: mydrivers