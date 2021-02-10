Пессимистичные итоги второго квартала: производство смартфонов замедлилось

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Пандемия и дефицит чипов продолжают влиять на рынок смартфонов

Кризис 2020 года оказался беспрецедентным по масштабам и влиянию на все рынки. Нынешний год казался переломным, складывалось впечатление, что проблемы успешно решены, пользователи вновь потянулись в магазины за новенькими смартфонами, ведь это любимая игрушка нескольких поколений, аппарат, без которого невозможно представить свою жизнь.

Но рост заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран и продолжающийся дефицит чипов продолжают оказывать влияние на рынок смартфонов. Эксперты TrendForce сообщают, что производство смартфонов во втором квартале нынешнего года сократилось на 11% по сравнению с первым кварталом 2021 года и составило 307 млн единиц. Правда, на фоне показателей за аналогичный период прошлого года произошел рост на 10%.

Крупнейшим производителем мобильных устройств осталась Samsung, которая в период с апреля по июнь выпустила 58,5 млн смартфонов. Но это на 23,5% меньше, чем было произведено в первом квартале 2021 года. Серьезный спад произошел из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в Индии и Вьетнаме, которая спровоцировала сокращение и приостановку производства на заводах компании, расположенных на территории этих стран.

Аналитики прогнозируют, что по итогам 2021 года Samsung должна сохранить за собой лидерство на рынке смартфонов, но сделать это компании будет непросто на фоне все возрастающей конкуренции, особенно со стороны китайских компаний.

В копилке Oppo и Xiaomi по 49,5 млн выпущенных смартфонов во втором квартале 2021 года. Подсчет велся с учетом продукции, выпущенной суббрендами компаний. Так, аналитики в актив Xiaomi занесли устройства, выпущенные под брендами Redmi, POCO и Black Shark, а Oppo — Realme и OnePlus.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель Oppo вырос на 80%, а производство Xiaomi взлетело на 70%. Но на фоне первого квартала нынешнего года производство устройств немного сократилось. Среди причин роста компаний называют падение Huawei, и они сумели отхватить немалую долю опальной компании. Samsung придется очень постараться, чтобы противостоять натиску Oppo и Xiaomi.

Что касается Apple, то выпуск iPhone также снизился. Причина — компания находится на переходном этапе между выпуском iPhone 12 и предстоящим релизом iPhone 13. Всего за второй квартал 2021 года было произведено 42 млн iPhone и это на 22% меньше, чем в первом квартале нынешнего года. Несмотря на то, что Apple оказалась компанией дальновидной и заранее разместила свои заказы у поставщиков комплектующих, нет гарантии, что вспышка COVID-19 в ряде стран не отразится негативно на выпуске iPhone 13. Например, в той же Малайзии, где производится часть компонентов.

На пятом месте оказалась Vivo, которая за период с апреля по июнь 2021 года произвела 34 млн смартфонов. Вспышка коронавируса в Индии не позволила ей показать лучше результат. Доля компании должна немного снизиться по итогам третьего квартала нынешнего года из-за усиления позиций Samsung и Apple. Тем не менее ее называют в числе тех, кто сумел извлечь выгоду из-за снижения доли Huawei.

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Источник: phonearena