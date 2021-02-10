Пессимизм — таков прогноз по «железу» для Android-флагманов 2022 года

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Snapdragon 8 Gen 1 горяч, а Exynos 2200 не впечатлит

На мероприятии Snapdragon Tech Summit компания Qualcomm представила новое поколение флагманского процессора для мобильных устройств — Snapdragon 8 Gen 1. Новая платформа создана по нормам 4-нанометрового техпроцесса и работает на архитектуре Armv9. Судя по тому, что пиковая частота чипа составляет 3,0 ГГц, у многих обоснованно возникли опасения в том, что он будет также горяч, как и его предшественник.

К сожалению, есть все основания полагать, что проблемы с тепловыделением сопровождают и Snapdragon 8 Gen 1. Известный сетевой информатор @Universelce считает, что проблемы с перегревом никуда не денутся. По его мнению, новая архитектура ARM полная ерунда и уступает той, которую использует Apple в своих чипах. Новая платформа не предлагает качественного улучшения в части производительности и энергоэффективности на уровне Apple A13 Bionic, не говоря уже о новом чипсете A15.

Отсюда информатор делает неутешительный вывод — Android-флагманы 2022 года будут горячими. При этом Qualcomm хорошо осведомлена о существующих проблемах. Но решит их она через пару лет. Есть риск, что Snapdragon 8 Gen 2 также будет склонен к перегреву и только с приходом Snapdragon 8 Gen 3 мы увидим качественные улучшения. А связаны они будут с тем, что Qualcomm перейдет на перейдет на использование архитектуры от Nuvia. Именно с этого момента, по словам @Universelce, наступят хорошие времена для смартфонов на Android.

Этот же источник высказал пессимизм в части того, что Exynos 2200 будет могуч. По его словам, новый чип по-прежнему будет уступать новому решению от Qualcomm. Ставка на графику от AMD не даст ощутимого прогресса, и она будет отставать от видеоускорителя Adreno от Qualcomm. Более того, графическая подсистема Exynos 2300 также не сможет ничего противопоставить видеускорителю Adreno в будущем флагманском чипе Snapdragon.

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Источник: twitter