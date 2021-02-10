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  • По предварительному заказу продано до 180 000 единиц Vision Pro: успех или хайп?

По предварительному заказу продано до 180 000 единиц Vision Pro: успех или хайп?

22.01.2024 66 0

Это успех или хайп?

Apple Vision Pro приковывал интерес к себе около 8 месяцев и вот, наконец, 19 января компания открыла предварительные заказы на устройство.

 

Напомним, очки дополненной реальности от Apple вышли в свет с ценой $3499, что достаточно много, кроме этого вы должны были иметь смартфон с Face ID, чтобы отсканировать свое лицо для выбора оптимального размера Vision Pro.

 

Vision Pro

 

По оценкам аналитика Мин-Чи Куо, Apple продала от 160 000 до 180 000 единиц Vision Pro, которые сейчас распроданы, а срок доставки составляет 5-7 недель.

 

Также Куо ожидает, что к концу года Apple отгрузит 500 000 единиц Vision Pro.

 

Источник: medium

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 22.01.2024
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По предварительному заказу продано до 180 000 единиц Vision Pro: успех или хайп?