717

Мы продолжаем радовать вас подборками лучших телефонов за 2023 год от конкретных брендов. У нас на сайте вы можете найти статьи с лучшими моделями Xiaomi, Realme, Moto и OnePlus. Единственная популярная компания, о которой мы пока не говорили – это Samsung. Пора исправлять эту ситуацию и рассказать вам о лучших телефонах от данного производителя.

В материале вы найдете ТОП-6 самых крутых моделей Samsung, появившихся на технологическом рынке в 2023 году. Ассортимент бренда достаточно большой, поэтому неопытным пользователям будет сложно самостоятельно выбрать достойное мобильное устройство. Наша подборка в этом поможет.

ТОП-6 лучших телефонов Samsung

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A15 5G

Выводы

В рейтинг попали не только флагманы, но и среднебюджетники и бюджетные смартфоны из разных линеек. Каждый сможет подобрать себе смартфон от Samsung исходя из собственных предпочтений и бюджета.

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23+

﻿

Подборку открывает крутой сбалансированный флагман Samsung Galaxy S23+ с 6.6-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X, чье разрешение составляет 1080 x 2340 пикселей, а частота обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1750 нит. Смартфон даже можно назвать относительно компактным благодаря габаритам 157.8 x 76.2 x 7.6 мм и весу 196 г.

Samsung Galaxy S23+ может похвастаться полноценной влагозащитой IP68. Корпус стеклянный с алюминиевым каркасом. Флагман получил много интересных цветов – Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime, но в нашей стране можно найти не все.

Производительность Samsung Galaxy S23+ на высоте благодаря 4-нанометровому топовому процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного накопителя идет на 256 или 512 ГБ.

Камеры – еще одна сильная сторона Samsung Galaxy S23+. В телефоне установлены три модуля: основной на 50 Мп с оптической стабилизацией, 10-мегапиксельное телефото с OIS и 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельный ультраширик. Запись видео возможна в максимальном качестве 8K@/30fps.

С производительностью у Samsung Galaxy S23+ все хорошо, но параметры немного уступают китайским флагманам. Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч, проводная зарядка с мощностью 45 Вт, а беспроводная – 15 Вт.

НАСТОЯЩИЙ МОЩНЫЙ ФЛАГМАН Samsung Galaxy S23+ Оценки

Камеры: 10/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 8/10

﻿



Плюсы

+ Великолепный экран Dynamic AMOLED 2X

+ Snapdragon 8 Gen 2

+ Отличные камеры

+ Есть беспроводная зарядка

+ Влагозащита IP68 ﻿Минусы

- только 8 ГБ ОЗУ

- небольшая мощность зарядки 8/256 - від 31 900 грн 8/512 - від 32 900 грн

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE

﻿

Еще один флагманский смартфон от Samsung, который может похвастаться хорошим соотношением цены и качества. Начнём с 6.4-дюймового Dynamic AMOLED 2X дисплея с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1450 нит. В материалах корпуса все по-взрослому – только стекло и алюминий.

По размерам Samsung Galaxy S23 FE относительно небольшой – 158 x 76.5 x 8.2 мм, а вот вес в 209 граммов уже значительный. Завезли полноценную влагозащиту IP68.

Процессор отличается в зависимости от рынка. Версия для США работает под управлением Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а международная получила Exynos 2200. Уже доступно обновление Android 14 с прошивкой One UI 6, обзор которой есть на нашем сайте.

Тройная камера Samsung Galaxy S23 FE демонстрирует отличные результаты благодаря основному 50-мегапиксельному сенсору с OIS, 8-мегапиксельному телефото с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельному ультраширику. Видео пишет в 8K@24fps. Фронталка может показаться посредственной из-за разрешения 10 Мп, но при реальном использовании видим, что селфи качественные и приятные.

И несколько слов об автономности Samsung Galaxy S23 FE. Батарея емкостью 4500 мАч поддерживает 25-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядку. Согласитесь, что мощность очень маленькая, особенно для флагмана.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФЛАГМАН Samsung Galaxy S23 FE Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 6/10

﻿



Плюсы

+ Качественный экран

+ Премиальные материалы корпуса

+ Влагозащита IP68

+ Мощное железо

+ Беспроводная зарядка

﻿﻿﻿﻿﻿

Минусы

- Маленькая мощность зарядок

- большой вес 8/128 - від 20 250 грн

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F54

﻿

Это среднебюджетная модель с приятными характеристиками и нормальной ценой. Здесь установлен 6.7-дюймовый Super AMOLED Plus дисплей разрешением 1080 x 2400 пикселей и с частотой обновления 120 Гц. С отрицательных моментов сразу отметим полностью пластиковый корпус. Размеры Samsung Galaxy F54 стандартны – 164.9 x 77.3 x 8.4 мм при весе 199 грамм.

Теперь начинка: телефон получил 5-нанометровый процессор Exynos 1380, производительности которого хватит для всех задач, кроме очень мощных игр. Модификация памяти Samsung Galaxy F54 только одна – 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Поддерживается установка microSDXC.

С программным обеспечением у Samsung Galaxy F54 нет никаких проблем. Фирменная прошивка One UI 5.1 на базе операционной системы Android 13 обеспечивает хорошее быстродействие и стабильную работу интерфейса. Не забываем также об обновлениях.

Камера неплохая и вписывается в среднебюджетный сегмент. Главный модуль на 108 Мп оснащен оптической стабилизацией и делает обычные снимки как днем, так и ночью. Дополнительно ультраширик на 8 Мп и ненужный макро на 2 Мп. Видео можно записывать в 4K@30fps. Хотелось бы видеть 60 fps, но нашего мнения производитель не спрашивал.

Фронтальная камера Samsung Galaxy F54 вообще отличная: разрешение составляет 32 Мп, а запись видео осуществляется в 4K@30fps. Такое качество записи – большая редкость для фронталок, особенно в среднем сегменте.

Ну и вишенка на торте – отличная автономность Samsung Galaxy F54, которую обеспечивает аккумулятор емкостью 6000 мАч. Вы можете рассчитывать на два дня без подзарядок.

СРЕДНЕОБЮДЖЕТНИК С БОЛЬШИМ АККУМУЛЯТОРОМ Samsung Galaxy F54 Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 6/10

﻿



Плюсы

+ AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц

+ Неплохая производительность

+ Фронтальная камера на 32 Мп

+ Аккумулятор емкостью 6000 мАч

﻿﻿﻿﻿﻿

Минусы

- Нет записи видео в 4K с 60fps

- пластиковый корпус

- Мощность зарядки всего 25 Вт 8/128 - поки немає в наявності 8/256 - поки немає в наявності

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54

﻿

Переходим к следующему среднебюджетному смартфону под названием Samsung Galaxy A54 с компактными габаритами 158.2 x 76.7 x 8.2 мм и небольшой диагональю экрана 6.4 дюйма. Матрица Super AMOLED разрешением 1080 x 2340 пикселей обновляется с частотой обновления 120 Гц и имеет стандартную яркость 1000 нит.

Задняя крышка Samsung Galaxy A54 сделана из стекла, но грани пластиковые . Защита от пыли и влаги обеспечивает стандарт IP67. Что у нас с производительностью? Здесь достойный среднеуровневый чип Exynos 1380. Вариантов памяти очень много – от 4/128 ГБ до 8/256 ГБ. С быстродействием аппарата у вас точно не возникнет проблем.

Samsung Galaxy A54 показывает отличные результаты в съемке. Основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией радует качественными снимками при любом освещении. 12-мегапиксельный ультраширик тоже хорош. А вот видео пишет только у 4K@30fps, частота кадров 60 ps отсутствует.

Батарея Samsung Galaxy A54 с емкостью 5000 мАч, поэтому за автономность можно не волноваться. Но мощность зарядки небольшая – всего 25 Вт.

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A25

﻿

Теперь обсудим модели из бюджетного сегмента. И первый смартфон, на который хочется обратить внимание – это свежий Samsung Galaxy A25, представленный совсем недавно. Параметры здесь достойны, причем цена очень приятная. 6.5-дюймовый Super AMOLED экран разрешением 1080 x 2340 пикселей получил частоту обновления 120 Гц и стандартную яркость 1000 нит.

Выглядит Samsung Galaxy A25 симпатично, если не считать толстых рамок вокруг дисплея. В конце 2023 это уже моветон. Хотя диагональ экрана и кажется небольшой, но габариты не назовешь компактными – 161 x 76.5 x 8.3 мм с весом 197 грамм.

Процессор у Samsung Galaxy A25 очень хороший. Это Exynos 1280, выполненный по 5-нанометровому техпроцессу. Для мощных игр, конечно, не подойдет, но все повседневные задания будут выполняться быстро и без зависаний. Есть три модификации: на 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Вариант с 8 гигабайтами оперативной памяти смотрится достойно.

Далее поговорим о камерах. Не стоит ожидать от фото- и видеовозможностей Samsung Galaxy A25 чего-то супер крутого, но с повседневной любительской съемкой у вас не возникнет проблем. Основной модуль на 50 Мп получил оптическую стабилизацию, а ультраширик на 8 Мп точно не является самым плохим решением в бюджетном сегменте. Ну и в конце никому не нужен 2-мегапиксельный макро.

Аккумулятор Samsung Galaxy A25 со стандартной емкостью 5000 мАч. Картину дополняет 25-ваттная быстрая зарядка. Хотя на самом деле она не очень быстрая.

СВЕЖИЙ БЮДЖЕТНИК Samsung Galaxy A25 Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 6/10

﻿



Плюсы

+ Неплохой Super AMOLED экран

+ Поддерживается SD-карта

+ Симпатичный дизайн

+ Отличная автономность

+ Низкая цена

﻿﻿﻿﻿﻿

Минусы

- Мощности процессора не хватит для игр

- Пластиковый корпус 6/128 - очікується 8/256 - очікується

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G

﻿

Ну и наконец еще более бюджетный смартфон. Если вам нужно максимально сэкономить, но при этом вы хотите телефон с нормальными современными характеристиками, присмотритесь к Samsung Galaxy A15 5G. Super AMOLED-экран диагональю 6.5 дюймов имеет частоту обновления 90 Гц и яркость 800 нит. В материалах корпуса используется только пластик.

Процессор у Samsung Galaxy A15 5G неплохой, хоть и относится к начальному уровню. Это Mediatek Dimensity 6100+, которого будет достаточно для умеренного повседневного использования.

Производитель выпустил модификации памяти на любой вкус и кошелек – от 4/128 ГБ до 8/256 ГБ. Но мы не рекомендуем покупать максимальную версию, поскольку тогда можно обратить внимание на более дорогую модель. Кстати, можно также установить карту SD.

Камеры Samsung Galaxy A15 5G скромные и соответствуют бюджетному сегменту: главный сенсор на 50 Мп с автофокусировкой, ультраширик на 5 Мп и макро на 2 Мп. Видео смартфон пишет только в 1080p@30fps.

С автономностью, как это всегда бывает у телефонов Samsung, никаких проблем. Батарея на 5000 мАч, поэтому при умеренном использовании можно достигнуть полутора-двух дней работы без подзарядок. Да и зарядка на 25 Вт стала уже классикой для Samsung (сарказм).

Итоги

Мы рассмотрели 6 лучших смартфонов Samsung за 2023 год, поэтому готовы подводить быстрые итоги:

Лучший топовый флагман Samsung в 2023 году – Samsung Galaxy S23+ ;

Лучший сбалансированный флагман Samsung в 2023 году – Samsung Galaxy S23 FE ;

Смартфон Samsung с лучшей автономностью в 2023 году – Samsung Galaxy F54 ;

Лучший среднебюджетник Samsung в 2023 году – Samsung Galaxy A54 ;

Лучший бюджетный смартфон Samsung в 2023 году – Samsung Galaxy A25 ;

Лучший дешевый телефон Samsung с неплохими характеристиками в 2023 году – Samsung Galaxy A15 5G .

Делитесь в комментариях, какой телефон Samsung понравился вам больше всего.