Пин-код и сканер отпечатков пальцев не спасут: действенный метод, чтобы защитить личные данные на смартфоне

139

Друзья, ловите лайфхак, как сохранить ваши данные в безопасности при краже телефона. Несколько действий в настройках – и безопасность личной информации выходит на новый уровень.

Действенный метод, чтобы защитить личные данные на смартфоне﻿

Смотрите, злоумышленник ворует ваш смартфон, переставляет вашу сим-карту в свое устройство, и начинает сбрасывать на этот номер данные для входа в ваши соцсети, крипту и онлайн-банкинг. То есть, завладев симкой, вор сразу получает доступ ко всем вашим важным приложениям. Как это предотвратить? Все просто: нужно установить блокировку сим-карты.

Для этого открываем настройки на смартфоне, находим пункт «Защита и конфиденциальность», переходим в «Дополнительные настройки безопасности», и здесь интересует вкладка «Блокировка SIM-карты».

Делаем ползунок активным и вводим pin-код, указанный на стартовом пакете. Если вы считаете, что этот pin не является надежным, нажмите «Изменить PIN-код SIM-карты» и введите любую цифровую комбинацию. Обязательно запомните этот pin, чтобы не потерять доступ к смартфону.

Теперь, когда вор захочет переставить вашу симку в свой телефон, ему придется вводить pin-код. После трех неудачных попыток сим-карта заблокируется, и ему не удастся украсть ваши данные. Советую воспользоваться этим лайфхаком.

Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке