После обновления до iOS 17 на некоторых iPhone изменились настройки безопасности, без предупреждения и разрешения

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ПРОВЕРЬТЕ НАСТРОЙКи БЕЗОПАСНОСТИ IPHONE﻿

После обновления до финальной версии некоторые пользователи iPhone сталкиваются с изменением существующих настроек конфиденциальности. Apple говорит, что расследует эти сообщения.



Если в настройках безопасности отключены Significant Locations и iPhone Analytics, эти параметры автоматически включаются после обновления до iOS 17 без предварительного уведомления или разрешения.



Apple подтвердила, что эти параметры не должны изменяться при обновлении до iOS 17. Компания говорит, что исследует эту проблему и подтвердила приверженность конфиденциальности пользователей.



В компании сообщили, что у подавляющего большинства пользователей настройки не изменяются после обновления. Также не зафиксировано больше никакой необычной активности. Данные функции Significant Locations (Важные места) зашифрованы – Apple не может использовать их. Они необходимы для отслеживания недавно посещенных мест, прогнозирования маршрута, рекомендаций программ и воспоминаний. Эксперты по безопасности советуют пользователям iPhone выключать обе опции.﻿

Источник: 9to5mac