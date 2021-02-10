Pixel 6 Pro перегрелся так, что сгорел радиатор устройства – что вызвало проблему?

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GOOGLE, ИСПРАВЛЯЙ

Недавно в сети появилось фото поврежденного смартфона Pixel 6 Pro. Его владелец под ником "zybernau" показал большой прожженный участок рядом с радиатором. Это произошло из-за критического перегрева процессора Tensor от Google. Что за задачу выполнял владелец устройства?

Как заявляет потерпевший, аппарат вышел из строя после 10-минутного звонка. Хотя проблемы с температурой, вероятно, начались гораздо раньше. Радиатор Pixel 6 Pro выглядит вполне адекватным, поэтому высокая тепловыделенность именно чипсета стала причиной неисправности.

Хотя Google обещает усовершенствовать энергоэффективность будущих процессоров Tensor, а у Tensor G5 вообще отказаться от техпроцесса Samsung перейдя на TSMC, пример с Pixel 6 Pro должен насторожить других владельцев Pixel – может лучше их продать и купить более качественный аппарат?

Итак, Google в очередной раз получила сигнал о необходимости работать над охлаждением своих флагманов. Ибо конкурировать с лидерами рынка сложно, если ваш смартфон горит в буквальном смысле.

Источник - wcfftech