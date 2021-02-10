Pixel 8 Pro: все подробности характеристик камер будущего флагмана от Google

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Наконец, опять достойный набор сенсоров для камерофонов от Google.

Благодаря значительным инвестициям в вычислительную фотографию с самого начала Google Pixel заслужили репутацию великолепных камерофонов. Это был отличный шаг, сохранивший конкурентоспособность поколений пикселей, даже несмотря на то, что их аппаратное обеспечение не изменялось четыре года подряд, используя один и тот же датчик основной камеры.

Даже прошлогодний Pixel 6a фотографировал очень прилично, хотя у него был тот же датчик изображения Sony IMX363.

В серии Pixel 6 компания Google представила первое серьезное обновление аппаратного обеспечения камеры после Pixel 3. Была обновлена вся камера, самая заметная замена была именно в основном датчике на Samsung ISOCELL GN1.

Опираясь на эту конфигурацию, серия Google Pixel 7 обеспечила незначительные улучшения, включая новую камеру для селфи, обновленный телеобъектив и режим макросъемки на модели Pro. Надежного источника мы получили много информации о спецификациях камеры и функциях будущей серии Google Pixel 8.

Датчик также поддерживает съемку видео 8K/30fps, как процессор Tensor G3. Однако это нововведение может не попасть в релиз, пока это не поддерживается GCam, работающим на Pixel 8, а существующие пиксели уже работают со скоростью 4K/60 кадров/с. Последнее усовершенствование – это поддержка Staggered HDR, о которой ранее сообщалось.

Это уменьшает задержку между кадрами, снятыми для HDR, чтобы уменьшить ореолы и ускорить процесс захвата. Эта технология может еще больше расширить возможности Google HDR+, обеспечивая более быстрые и качественные снимки.

Google Pixel 8 Pro также получает крайне необходимое обновление до сверхширокоугольной камеры. Устаревшая 12-мегапиксельная Sony IMX386 заменена гораздо более удобной 64-мегапиксельной Sony IMX787 — таким же датчиком, как основная камера на Pixel 7a. Это огромное обновление; сенсор почти вдвое больше и должен значительно улучшить качество сверхширокоугольной камеры.

Google также сделал объектив несколько шире. Угол захвата был увеличен с 0,56-кратного коэффициента увеличения до 0,49-кратного. Удивительно, но есть вероятность, что макрорежим, представленный в серии Pixel 7, может отсутствовать в этом году – на этот момент функция выключена на Pixel 8 Pro.

Телефотокамера на Pixel 8 Pro, похоже, осталась тем же модулем 5x, что и на Pixel 7 Pro. То же касается 11-мегапиксельной селфи-камеры из серии Pixel 7

Также Pixel 8 Pro имеет новый датчик 8×8 ToF VL53L8, что обеспечит лучшую работу автофокуса и размытия в портретном режиме.

В целом новый набор камер позволит смартфонам Pixel 8 достойно конкурировать с новым поколением камерофонов с дюймовыми матрицами и королевскими наборами дополнительных модулей, потому что в этом году Pixel 7 Pro выглядел немного блекло на фоне конкурентов из китайского лагеря.

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Источник: androidauthority