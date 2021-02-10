811

Здравствуйте, друзья. Найти компактный смартфон в 2024 году – дело непростое. Компании уже давно как будто соревнуются друг с другом – кто выпустит телефон с большим экраном и габаритами. Но, к счастью, на технологическом рынке есть смартфоны небольших размеров, и преимущественно это флагманы.

Сегодня мы проведем подробное сравнение Pixel 8 vs Galaxy S24 vs Xiaomi 14 и выясним, какой компактный флагманский смартфон лучше всего купить. Устраивайтесь поудобнее и начинайте чтение.

Samsung Galaxy S24

﻿

Pixel 8 vs Galaxy S24 vs Xiaomi 14. Сравнение лучших компактов 2024﻿

Дизайн и габариты

Экраны

Производительность

Камеры

Автономность

Итоги

Видеосравнение

Дизайн и габариты Pixel 8 vs Galaxy S24 vs Xiaomi 14

Начнём с внешнего вида. И здесь эталонным из всей тройки можно считать именно Samsung Galaxy S24. Казалось бы, в его дизайне нет ничего особенного, но дьявол кроется в деталях. И именно эти детали придают шик устройству.

Очень аккуратный блок камер, минимальные рамки вокруг экрана и отличная эргономика – вот основные достоинства во внешнем виде Galaxy S24. Телефон небольшой и легкий: размеры составляют 147 x 70.6 x 7.6 мм с весом 167 граммов. Из трех сегодняшних флагманов Samsung самый компактный.

За ним следует Pixel 8. Он тоже небольшоф: 150.5 x 70.8 x 8.9 мм при весе 187 граммов. Дизайн здесь уже не такой минималистичен и стиль Пикселей четко прослеживается. Вот только грани вокруг экрана уже толще.

И последний флагман по компактности – это Xiaomi 14 с габаритами 152,8 x 71,5 x 8,2 мм и весом 188 граммов. Сразу видно, что при создании этого смартфона производители вдохновлялись дизайном Айфонов. Xiaomi 14 уже не такой маленький и легкий, да и блок камеры сильно выступает над поверхностью.

В сравнении дизайнов Pixel 8 vs Xiaomi 14 vs Galaxy S24 мы предпочитаем именно последний. Samsung не только выглядит премиально, но и может похвастаться прекрасной эргономикой.

Экран Pixel 8 vs Galaxy S24 vs Xiaomi 14

Итак, переходим к дисплеям. Сначала ознакомимся с техническими параметрами: Pixel 8 получил OLED-экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей, стандартной яркостью 1400 нит и пиковой 2000 нит. Технология LTPO у этого смартфона отсутствует.

Galaxy S24 стал обладателем экрана Dynamic LTPO AMOLED 2X разрешением 1080 x 2340 пикселей и яркостью на пике в 2600 нит. Стандартную яркость производитель не указывает. А у Xiaomi 14 установлен LTPO OLED-экран с высочайшей пиковой яркостью 3000 нит, но самой низкой стандартной – 1000 нит.

Согласитесь, что эти характеристики мало о чем могут сказать. Если оценивать обобщенно, у всех сегодняшних флагманов отличные экраны. Но если положить этих красавцев на солнце и выкрутить максимальную яркость, то можно заметить, что самый яркий и красочный дисплей именно у Galaxy S24.

Как ни странно, но при измерении ШИМа Samsung тоже демонстрирует лучшие показатели. Вот вам маленькая таблица для ознакомления.

Яркость: ШИМ Galaxy S24 ШИМ Xiaomi 14 ШИМ Pixel 8 100% 16% 22% 41% 75% 17% 23% 118% 50% 17% 23% 123% 25% 19% 24% 82% 0% 15% 11% 18%

Как видим, аутсайдер здесь Pixel 8. Показатели вредного мерцания у него просто зашкаливают. Xiaomi 14 показывает умеренный результат. А Galaxy S24 выходит победителем.

Еще хотелось бы сказать пару слов о разблокировке по лицу. Все три смартфона поддерживают защиту как по отпечатку пальца, так и с помощью Face ID.

Но на Пикселе дополнительно присутствует фишка, позволяющая подтверждать банковские транзакции и другие важные операции по сканированию лица. Это не только удобно, но и безопасно. Samsung S24 и Xiaomi 14 такой возможности не имеют.

Google Pixel 8﻿

﻿

Производительность Pixel 8 vs Galaxy S24 vs Xiaomi 14

Самое время поговорить о производительности Pixel 8, Galaxy S24 и Xiaomi 14. Процессоры у всех смартфонов разные. Pixel 8 получил чип Google Tensor G3, а Galaxy S24 – Exynos 2400. И только Xiaomi 14 стал обладателем топового Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

В синтетических тестах лидером является Xiaomi 14. Он набирает наибольшее количество баллов по сравнению с конкурентами. Galaxy S24 на втором месте, а Pixel 8 отстает.

В тесте на троттлинг побеждает тоже Xiaomi 14, но у него маленький отрыв от Galaxy S24. А вот Pixel 8 действительно серьезно троттлит, что и нужно было доказать. Фирменные процессоры от Google никогда не демонстрировали потрясающую производительность в играх.

В стресс-тестах вычислительных ядер и видеоядра ситуация уже меняется. Глобальная версия Xiaomi 14 вообще не может пройти тест: в середине тестирования приложение просто закрывается, а корпус телефона нагревается до высоких цифр. Это еще раз подтверждает, что компания плохо обуздала нового Дракона, и он по-прежнему страдает от перегрева.

При реальном использовании лучшую производительность в играх демонстрирует Galaxy S24. Получаем стабильно высокий FPS, ничего не лагает, нагрев умеренный. Xiaomi 14 тоже справляется отлично, а Pixel 8 замыкает эту тройку.

В повседневном использовании все аппараты просто летают. Конечно, на Пикселе и Самсунге лучше оптимизация, но и Сяоме ведет себя вполне прилично.

Что еще важно – это время поддержки от производителя. Samsung заявила, что их флагманы будут обновляться в течение 7 лет. Google тоже пообещала это нововведение. А вот Xiaomi обновляется 4 года и смотрится не так выигрышно на фоне конкурентов.

Камеры Pixel 8 vs Xiaomi 14 vs Galaxy S24

Следующий важный вопрос – это камеры. Сначала посмотрим на технические характеристики: все три телефона получили главные модули на 50 Мп с оптической стабилизацией. У Pixel 8 и Xiaomi 14 также есть лазерный автофокус.

Ультраширики Pixel 8 и Galaxy S24 с разрешением 12 Мп, у Пикселя дополнительно присутствует автофокусировка. Xiaomi 14 оснащен сверхшироугольным модулем на 50 Мп.

Также у Сяоми и Samsung имеется телефото объектив: у первого разрешение 50 Мп и 3.2-кратный оптический зум, у второго – 10 Мп и 3-кратный зум соответственно. Pixel 8 остался вообще без телевика.

С подробным сравнением камер вы можете ознакомиться в видеообзоре. Здесь скажем коротко: Pixel 8 отлично справляется с фотосъемкой, но портретные фото лучше выходят у Xiaomi 14. По видеосъемке на основную камеру Сяоми тоже выигрывает.

А вот более сбалансированный и оптимальный вариант – это Galaxy S24. Почти в любых сценариях он показывает очень достойные результаты. Поэтому если не хотите морочить себе голову и вам просто нужен уверенный компактный камерофон, Galaxy S24 хорошо подходит на эту роль.

Время автономной работы Pixel 8 vs Xiaomi 14 vs Galaxy S24

Обсудим время автономной работы этих красавцев. Pixel 8 получил аккумулятор емкостью 4575 мАч с 27-ваттной проводной и 18-ваттной беспроводной зарядкой.

У Galaxy S24 батарея на 4000 мАч с 25-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядкой. Xiaomi 14 на их фоне смотрится крутее всего: емкость 4610 мАч, проводная зарядка 90 Вт и беспроводная 50 Вт.

В плане быстрой зарядки однозначным фаворитом является Xiaomi 14. Это можно сразу понять исходя из технических характеристик. Со временем автономности уже не так однозначно. При активном использовании Xiaomi 14 и Pixel 8 нужно будет заряжать уже в конце дня.

Galaxy S24 демонстрирует результат получше. На день работы можно рассчитывать. Но это все равно не топовый уровень.

Итоги: какой телефон лучше взять – Pixel 8 vs Xiaomi 14 vs Galaxy S24

Если вас не очень интересует вопрос денег и вы готовы заплатить немаленькую сумму (около 37 999 грн), то смело покупайте Galaxy S24.

Этот смартфон может похвастаться компактными габаритами, стильным дизайном, ярким экраном, хорошей производительностью в играх, крутыми камерами, длительной поддержкой производителя и нормальной автономностью. То есть все, что может потребоваться от компактного флагмана, у него есть.

Pixel 8 уже будет немного хуже производительности, камер и автономности, но и стоит он дешевле – примерно 23-25 тысяч грн. Это отличный базовый флагман по нормальной цене.

А вот Xiaomi 14 в сегодняшнем сравнении оказался аутсайдером. Глобальная версия стоит точно не дешевле Samsung. На бумаге технические характеристики выглядят крутыми, но при реальном использовании видно, что он проигрывает конкурентам. Компания Сяоми пытается всеми силами пролезть во флагманский сегмент и завоевать его, но пока у них это не слишком получается.

Вот такие дела, друзья. Напишите в комментариях, какой смартфон из сегодняшнего сравнения вы бы предпочли.

Xiaomi 14

﻿

Видеосравнение Pixel 8 vs Galaxy S24 vs Xiaomi 14﻿