Pixel Buds получили важное обновление прошивки

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Google решил несколько проблем своих TWS-наушников при помощи крупного обновления прошивки.





Если вы настоящий техногик, и уже давно подсели на продукцию от Google, то есть вероятность, что в вашем распоряжении есть, как минимум пара устройств от Корпорации добра. И если вдруг вы являетесь владельцем TWS-наушников от компании, Pixel Buds, то производитель рекомендует обновить прошивку. Там действительно много улучшений и исправлений.

Обновление должно улучшить качество проигрываемых басов, также вы сможете персонализировать звучание низких частот. Кроме этого, прошивка поможет транскрибировать речь, например, в подкастах или голосовых сообщениях, и улучшить работу шумодава.

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Особенный акцент Google ставит на улучшение звучания низких частот, ведь именно на это жаловались покупатели. Теперь, после обновления, нужно перейти в настройки наушников и подогнать звучание басов в соответствии с вашими предпочтениями. Еще одной крутой фичей будет возможностей кастомизировать звучание на каждом наушнике – это особенно удобно, если вы часто делитесь наушником с кем-то.





Другой фишкой станет транскрибирование речи в реальном времени при помощи микрофонов в наушниках. При помощи этой опции вы сможете позже прочитать переведенную речь, которая передается в ваш наушник, или же, например, при прослушивании аудиокниги. Запускается функция голосовой командой. Прочитать текст вы сможете на своем смартфоне. В настоящее время функция доступна для французского, немецкого, итальянского и испанского языков.

Также Google добавил автоматическое затухание громкости при громком внешнем шуме, чтобы вы смогли обратить внимание на что-то важное или же не попали в беду. Также теперь можно попросить Ассистента Google включить или выключить сенсорные элементы управления.

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Обновление уже доступно для установки Pixel Buds. В честь его выхода Google также подготовили к выходу на рынок новые расцветки наушников: оранжевый, мятный и черный.﻿





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Источник: Google