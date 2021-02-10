Pixel Watch 2 – двойная мощность в знакомом обличье

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ЧТО ИЗВЕСТНО СЕЙЧАС ОБ ЭТОМ ЧАСЕ?

Год назад Google дебютировала на рынке умных часов из Pixel Watch. Часы имели круглый дисплей с большими рамками, работал на Wear OS и предлагал широкий спектр функций, основной целью которого было стать продолжением развития собственной экосистемы.



В этом году Google выпустит продолжение этой серии – Pixel Watch 2. По слухам, Google заменит процессор Exynos 9110, стоявший в первом поколении на Snapdragon W5 Gen 1 в Pixel Watch 2. Он имеет 4-нанометровый техпроцесс, что является высоким приростом после 10-ти. нанометрового эксеноса. И тут возникает вопрос: а куда направит производитель данный прирост – в мощность или время автономной работы?





Первое поколение часов от корпорации добра жило на фоне конкурентов совсем не много: до 24 часов, в зависимости от вашего сценария использования, когда как конкуренты с Samsung и Apple предлагают по меньшей мере на 50% более высокую автономность, а о Garmin-е и не стоит вспоминать. И это было бы логическое решение. Также в сети упоминается новый режим часов – глубокий сон и гиббернация. Возможно ли это автоматический переход в режим фитнеса браслета на период сна? Было бы действительно логичным и революционным решением, поскольку раньше нигде такого не было.



А теперь немножко уже известных характеристик "на бумаге": 1.2" круглый OLED дисплей, поддержка UWB(ultra-wideband), которые скорее всего будут иметь региональное ограничение и будет работать только в ограниченном круге стран, Wear OS 4, 306 мАч (+4% от предшественника.) В продаже будет две версии: LTE и WiFi only.



Как часто бывает, у Google первый блин получается запятым. Нельзя сказать, что первое поколение Pixel Watch провалилось, однако к моменту выхода он уже имел устаревшие аспекты на фоне конкурентов от Samsung и Apple (хотя с последними это не столь актуально, поскольку купертиновская продукция работает только в рамках собственной экосистемы). Будем ждать новые подробности о данных часах.

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Источник - GSMArena