Pixel Watch 3 может исправить главный недостаток предшественников, отпугивавший часть покупателей

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ДВА РАЗМЕРЫ

Компания Google планирует выпустить новые смарт-часы Pixel Watch 3 в двух размерах корпуса, что позволит исправить один из главных недостатков предыдущих моделей – слишком маленький размер.

Pixel Watch и Pixel Watch 2 доступны только в одном варианте с корпусом 41 мм. Это меньше, чем у конкурентов, где есть модели до 47 мм.

Ожидается, что Pixel Watch 3 появится в 41 мм и больше. Это позволит разместить дисплей 1,3" или более мощный аккумулятор для лучшей автономности.

Также Google должна снизить рамки вокруг экрана для более стильного вида. Более широкие ремешки в 22 мм будут совместимы только с новой моделью.

По предварительным данным, Pixel Watch 3 выйдет в октябре вместе с серией смартфонов Pixel 9. По всей вероятности, часы будут работать на том же чипсете Snapdragon W5. Итак, появление большей модели – самое большое обновление для следующего поколения Pixel Watch.

Источник - 9to5google