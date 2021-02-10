Pixel снова тролит iPhone за отсутствие инноваций: на этот раз досталось возможностям камеры

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Ах, эта дружба между iPhone и Pixel...

С тех пор, как наши герои в последний раз были вместе, у Pixel появилась новая фишка – это новый датчик температуры на Pixel 8 Pro. Переход от Pixel 7 к Pixel 8 означает, что пора снимать свежий контент. Вы заметите, что телефоны стоят перед зелеными экранами, которые используются для размещения компьютерных декораций в фильмах и видео?

Pixel считает, что снимать новый контент значит обсуждать продвинутые функции искусственного интеллекта в телефоне. Но iPhone подразумевает несколько другое. "Пиксель, Пиксель, Пиксель. Позволь мне помочь тебе, - вмешивается iPhone. "После всех этих лет я узнал, чего хотят люди". По словам iPhone, люди хотят "Razzle Dazzle" – это еще один способ сказать, что Apple использует спецэффекты , чтобы отвлечь публику от отсутствия новых функций при продвижении последних моделей iPhone.

Как объясняют в iPhone, люди не хотят слышать о новейших возможностях искусственного интеллекта Pixel. Они хотят видеть "блестящие новые телефоны, парящие в пространстве, мерцающие рамки, современную, но не угрожающую электронную музыку". Мы наблюдаем на мониторе, как Pixel поднимается в воздух, а iPhone дает указания. "Ладно, начнем с поворота, очень хорошо. Дай мне профиль. Да, поработай линзами".

Пиксель снова начинает демонстрировать свои возможности искусственного интеллекта. "Это все отлично, но разве мы не должны показать, как я могу использовать ИИ, чтобы исправить групповую фотографию так, чтобы все выглядели лучше?" Но iPhone сопротивляется. "Нет, нет, нет, нет, нет. Razzle Dazzle", - говорит смартфон Apple на iOS. После того, как Google напомнил зрителям, что они могут оформить предварительный заказ на новую серию Pixel 8, Pixel Watch 2 и Pixel Buds Pro в новых цветах, iPhone и Pixel попробовали несколько трюков на зеленом экране, в том числе несколько забавных, включающих карту погоды и дорожный вертолет.

У рекламы #BestPhonesForever есть постоянно растущая фан-база, и хотя iPhone всегда имеет немного хуже показатели, чем Pixel в этих роликах, в конце концов, Google платит за эту рекламу. Тем не менее поклонниками этой рекламы являются как пользователи iPhone, так и пользователи Pixel.

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Источник: phonearena