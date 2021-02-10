Планшет Nubia Pad 3D – магия за пределами хогвартса

134

Магия 3D снова возвращается, получится ли на этот раз сделать ее массовой?

Недавно ZTE заявила, что планирует серьезно расширить ассортимент типов продукции, а уже сегодня компания объявила о первом из них: планшет Nubia Pad 3D. Компания утверждает, что он является первым в мире планшетом с технологией искусственного интеллекта и распознаванием человеческих глаз, позволяющим видеть 3D-изображение без очков. Это стало возможным благодаря инновационным разработкам компании Leia Inc, которая выступит поставщиком специальных дисплеев с эффектом 3D.

"Где-то мы такое уже видели" подумают читатели и будут правы. Смартфон LG Optimus 3D 2011 года предлагал схожий функционал, но в этот раз технология не взлетела. Эффект 3D там чувствовался лыж на некотором расстоянии от экрана и высаживал батарею с невероятной скоростью. Но технологии не стоят на месте. В этот раз обещают настоящую магию за счет новейшей технологии слежения за взглядом человека, работающего на основе ИИ. Подробностей относительно технических характеристик пока нет, но можно понять, что для реализации подобной технологии нужен мощный чип, поэтому в планшете, скорее всего, будет флагманское железо. Подробнее о Nubia Pad 3D узнаем 28 февраля.

Читать также: MediaTek представила Dimensity 7200 - новый стандарт качества в среднем классе

Источник: mydrivers