PlayStation Project Q: первые живые фото и видео новой портативной консоли

43

Новая ветвь развития портативных консолей

Слухи о новой портативной консоли от компании Sony ходят уже достаточно давно. Но только появились первые фото прототипа новой консоли и уточнения по поводу будущих характеристик. Первое и главное – это то, что консоль не будет самостоятельным гаджетом и будет работать только в паре с PlayStation 5.

По факту это будет устройство на Android с 8-дюймовым экраном, который будет транслировать игры с вашей консоли. Максимальное разрешение стриминга будет составлять 1080P – 60 FPS. Конечно каким бы качественным ни было соединение задержка изображения все равно будет.

Но основной проблемой устройства станет отсутствие реальных сценариев использования. Если вы дома соединены с WI-Fi, то что вам помешает просто пойти поиграть с комфортом на телевизоре, а самый частый сценарий использования где-то в пути не обеспечит скоростной доступ в интернет для комфортной игры.

Сам контроллер почти полной копией от PS5 и поддерживает функционал адаптивных куриц и виброотзыва. Наверняка единственным значительным плюсом консоли станет автономность, потому что стриминг не нуждается в серьезных энергозатратах и время работы такой консоли может достигать и 10 часов.

Выход новой консоли обещают до конца этого года и многое будет зависеть от ее стоимости и поддержки сетей 5G, потому что чисто WI-FI версия будет чуть более чем полностью бесполезна.

Читать также:

Источник: twitter