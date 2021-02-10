Победа Qualcomm: самые мощные смартфоны в мире

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AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов на глобальном рынке по итогам декабря

Не так давно популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал чарты по итогам декабря, определив самые мощные Android-смартфоны среди флагманов и устройств среднего уровня. Но он был составлен с ориентиром на рынок Китая. Теперь же пришел черед узнать о самых производительных на глобальном рынке.

Состав участников чарта топовых устройств разнится, но есть одна схожая черта — весь топ-10 заняли смартфоны с чипами от Qualcomm. Тут доминируют модели на базе Snapdragon 888, занявшие восемь мест из десяти. Оставшиеся две позиции сумели захватить аппараты с Snapdragon 888+. Тройка лидеров исключительно смартфоны с ориентиром на геймеров: Nubia Red Magic, Asus ROG Phone 5S Pro и Asus ROG Phone 5. Любопытно, что лидер с Snapdragon 888 сумел набрать 860 559 баллов, тогда как Asus ROG Phone 5S Pro, идущий вторым с процессором Snapdragon 888+, отстает от него на чуть более чем 22 тысячи очков.

На четвертой позиции оказался realme GT, оставивший позади iQOO 7 и Moto G200 5G. Седьмую строчку сумел захватить OnePlus 9 Pro, а с восьмого по десятое места заняли Sony Xperia 1 III 5G, OnePlus 9 и Xiaomi Mi 11i.

Рейтинг самых мощных в среднем сегменте разительно отличается от китайского чарта, но и тут есть схожая черта — модели с Snapdragon 778G рулят. Шесть мест из десяти заняли смартфоны с этим чипом от Qualcomm и все они пришлись на первые шесть позиций: Realme GT Master Edition, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Honor 50, Samsung Galaxy A52s 5G и Galaxy A52 5G.

А вот дальше собралась разношерстная компания. Так, на седьмой строчке оказался Oppo Reno6 5G на базе Dimensity 900, а восьмую позицию отвоевал Xiaomi Mi 10T Lite 5G с процессором Snapdragon 750G. Замкнули топ-10 самых мощных в среднем классе Realme 7 5G и Oppo Reno5A с чипами Dimensity 800U и Snapdragon 765G соответственно.

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Источник: antutu