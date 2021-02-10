Qualcomm практически не оставил шансов MediaTek в рейтинге середняков по версии AnTuTu

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Были названы самые мощные смартфоны декабря и почти весь топ за Snapdragon

За прошлый год вышло несколько интересных и не очень смартфонов среднего уровня. Какие-то запомнились и стали популярны, а какие-то стали проходными и безликими. Но среди всей массы устройств были те, кто по части производительности превосходили своих конкурентов. Разработчики бенчмарка AnTuTu взялись за привычное дело — ранжировать смартфоны по мощности.

На этот раз они назвали топ-10 самых производительных среднего класса устройств по итогам декабря и этот рейтинг можно считать финальным, который определил самых-самых по итогам всего прошлого года. Рейтинг состоит из тех моделей, которые доступны в Китае, глобальный рейтинг будет отличаться участниками, ведь не все смартфоны продаются за пределами Поднебесной. Все участники «десятки» самых мощных набрали более 500 тысяч «попугаев».

Начнем с того, что отметим, что девять из десяти мест взяли модели с чипами Qualcomm. Из этих девяти позиций восемь пришлось на смартфоны с Snapdragon 778G/778G+, а одну строчку смог отвоевать аппарат с Snapdragon 780G. Разбавить монополию «драконов» удалось только Oppo Reno6 5G с процессором Dimensity 900, который сумел зацепиться за девятую строчку рейтинга.

Лидером с результатом 567 524 балла стал iQOO Z5, оставивший на втором и третьем местах Honor 60 Pro и Oppo Reno7 5G. Четвертую позицию отдали Xiaomi Mi 11 Lite с Snapdragon 780G. На пятом месте оказался Honor 60, а ниже него расположились Xiaomi Civi, Honor 50 Pro, Honor 50 и Huawei Nova 9 Pro.

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Источник: cnmo