Почему флагманские чипы для Android-устройств перегреваются? Названы причины

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Виноват дизайн ARM и производители смартфонов

Высокий нагрев — одна из претензий, которая звучит в адрес последних флагманских чипов Qualcomm. В дискуссиях экспертов и простых пользователей на тему «горячих» чипов Snapdragon часто звучит аргумент о том, что «печками» их делает несовершенство технологий от Samsung. Именно южнокорейский гигант занимается производством того же Snapdragon 8 Gen 1, который активно критикуют за выделение большого количества тепла.

Реальность же может быть не такой однозначной. Не только 4-нм техпроцесс Samsung внес вклад в проблемы с нагревом. И Snapdragon 8 Gen 1, и Exynos 2200 основаны на 4-нм техпроцессе Samsung и имеют сходную во многом архитектуру, включающую одно ядро ​​ Cortex X2 для повышения производительности, три «больших» ядра Cortex-A710 и четыре «маленьких» ядра Cortex-A510 для выполнения простых задач.

Ряд экспертов считают, что проблема в самом построении архитектуры ядер и задранных частотах. К числу факторов, которые также негативно влияют на перегрев специалисты относят такие факторы как конструкция процессора приложений, периферийные компоненты и производственные процессы.

Они акцентировали внимание, что чипсеты Apple также используют дизайн ARM, но при этом они мощнее и не страдают от проблем с перегревом. Очевидно, что причина в тонкой и правильной оптимизации под работу на конкретных устройствах. Компания делает чипы «под себя». Qualcomm и Samsung же со своей стороны разрабатывают чипы для смартфонов, которые выпускают различные производители. Это лишь «заготовка», которую необходимо доработать, правильно «обработать» и оптимизировать.

По всей видимости, среди причин того, что тот же Snapdragon 8 Gen 1 склонен к перегреву, является слабая работа самих смартфоностроителей по тонкой и грамотной настройке чипов под работу на конкретных моделях. Они пренебрегают этим и используют дизайн, не привнося никаких изменений, «ставят как есть».

Это мнение имеет право на жизнь. Но при этом оно не дает пояснений, почему тот же Dimensity 9000, который использует ядра и дизайн ARM, предназначен для потребностей разных производителей не обладает большими проблемами с перегревом? Его лучше оптимизируют под разные модели, чем Snapdragon 8 Gen 1?

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Источник: phonearena