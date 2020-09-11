Почему Google Pixel 5 получит камеру что и Pixel 3? Создатель камер для Pixel дал ответ

804

Не в количестве мегапикселей счастье, а в их качестве и они должны быть большими

Google Pixel — это смартфоны про камеры. Даже не про Android в его первозданном исполнении, а именно про камеры. Во времена засилья многомодульных устройств компания консервативна и декларирует первостепенность программной обработки в сравнении с «железом». По ее мнению, именно алгоритмы обработки способны «вытянуть» снимки практически в любых условиях.

Последние модели сложно было назвать идеальными камерофонами, Google нужно что-то придумать, чтобы вновь стать в авангарде. Но похоже, компания и дальше будет стоически держаться за свои принципы, проявляя консерватизм. Ходят слухи, что Pixel 5 предложит сдвоенную основную камеру, где в качестве главного будет выступать датчик на 12,2 Мп. И поговаривают, что это сенсор Sony IMX363, который предложили в Pixel 3.

Читать также: Время работы Google Pixel 4a и сравнение с Pixel 3. Тест на выносливость пройден

В чем резон и почему компания так упряма в своем нежелании предлагать новые датчики с большим разрешением? Именно об этом журналисты The Verge решили спросить у создателя камер для Pixel-фонов Марка Левой. И он заявил, что массовое увлечение камерами с высоким разрешением не самый лучший ход. А все по причине того, что невозможно добиться приемлемого размера пикселей на фоне роста их количества. Не стоит забывать, что датчики изображения ограничены своими размерами и не могут физически вместить большое количество оптимальных пикселей.

По его словам, правильный вектор развития — предлагать большие пиксели, которые способны захватывать достаточное количество света. Уменьшение же размеров пикселей в угоду наращивания их количества тупиковый путь, который ведет к ухудшению качества снимков и изобилию шумов. Все эти ухищрения с объединением нескольких пикселей в один большой, Марк Левой также считает не лучшей идеей. По его мнению, технология Quad Bayer отнюдь не является новаторской. Напротив, она вредит и не позволяет добиться хорошего качества снимков, на них много шумов.

Читать также: Google Pixel 5 предстал на «живых» снимках

Марк Левой заявил, что сложно ждать много инноваций по части датчиков изображения. Сейчас очень сложно вместить в тонкий корпус смартфона хороший модуль. Приходится искать баланс между хорошей камерой и приемлемой толщиной корпуса. По его словам, возможно, спецификации камеры с большим количеством пикселей и привлекают некоторых пользователей. Но он уверен, что гонка мегапикселей сойдет на нет и люди поймут, что не в большом количестве мегапикселей преимущества.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источники: theverge, phonearena