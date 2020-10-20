Почему Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro получили плоский IPS-дисплей? Ответ получен

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Xiaomi объяснила свой выбор типа дисплея в Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro

В прошлом месяце состоялась премьера Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, которые по многим параметрам идентичны. Одна из схожих черт — плоский 6,67-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц. Тип матрицы обусловил и наличие небольшого подбородка внизу.

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Нашлись те, кто задался вопросом, а почему компания сделала выбор в пользу IPS-экрана, а не OLED с изогнутыми кромками по бокам. Все же Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro больше тяготеют к устройствам топового уровня и наличие OLED‑матрицы больше соответствовало этому статусу. Журналистам издания Techradar удалось пообщаться со старшим менеджером по маркетингу Xiaomi, который и внес ясность, чем руководствовалась компания, делая выбор в пользу плоской IPS-матрицы.

Как оказалось, дело вовсе не в стремлении удешевить конечную стоимость, как могло показаться на первый взгляд. По словам топ-менеджера компании, было проведено немало опросов и исследований, которые дали понять, что почти 60% пользователей предпочитают именно плоские дисплеи. Но если они хотят устройство флагманского уровня, им приходиться мириться с наличием изогнутого экрана в смартфоне.

Говоря о выборе IPS-дисплея, старший менеджер по продуктам Xiaomi заявил, что они уступают OLED-панелям﻿ по точности цветопередачи, широте цветовой гаммы и корректности отображения черного цвета. Но на стороне IPS более низкая цена и более щадящее влияние на глаза. По его словам, около 10% пользователей отмечают сильный дискомфорт при работе с OLED-дисплеями. «Лучше установить качественный ЖК-дисплей, лучший из лучших, чем средний AMOLED», — резюмировал представитель Xiaomi.

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Если обобщить все сказанное, то старший менеджер по продуктам компании хотел донести до широкой аудитории мысль, что плоский IPS-дисплей был установлен по заявкам пользователей. Они этого хотели — это и получили. При этом получили лучший в индустрии экран и безопасный для глаз.

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Источник: techradar