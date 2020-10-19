Redmi готовит доступный компакт наших дней?

1307

Redmi хочет выпустить компактный смартфон, но есть одно препятствие

На рынке дефицит компактных смартфонов. Это несмотря на то, что небольшие устройства по-прежнему нужны тем, кто в силу возраста, привычек или нежелания привыкать к аппаратам с большими дисплеями ищет что-то небольшое. Есть и те, кто хотел бы найти компактную модель, которая по своим функциям не сильно уступала флагманским решениям.

Читать также: Xiaomi Mi 11 получит эксклюзивную фишку на первых порах

Царем всех компактов считают iPhone SE из-за эргономики и мощного «железа». А недавно для поклонников небольших устройств предложили еще и iPhone 12 mini. В лагере Android, пожалуй, самым заметным и с актуальной начинкой является Google Pixel 4a.

Xiaomi в числе тех производителей, кто предпочитает выпускать «лопаты» и в нынешнем году почти все ее модели оснащены дисплеями диагональю 6,4 дюйма и больше. Но, похоже, что идея выпустить компактный мобильник пришла в голову и руководству компании. Так, на своей странице в Weibo вице-президент Xiaomi и глава Redmi Лю Вейбинг заявил, что суббренд хочет выпустить небольшой или мини смартфон.

Но есть одна большая проблема — время автономной работы придется принести в жертву. Другими словами, компактный корпус не позволит установить емкую батарейку внутри, а значит, сложно будет обеспечить приличное время автономной работы.

Читать также: Xiaomi снова всех переиграли: компания представила беспроводную зарядку мощностью 80 Вт

К сожалению, топ-менеджер так и не дал четкого ответа, выпустит Redmi компактный мобильник или нет. Но вряд ли бы Лю Вейбинг завел бы разговор на тему выпуска устройства, если бы оно не входило в их планы. Тем более, что компания очень любит интриговать и заигрывать с пользователями. Поэтому ждем компактный смартфон от Redmi.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: androidauthority