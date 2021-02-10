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POCO C65 – потенциальный прошедший сертификацию, выход приближается + характеристики

02.11.2023 88 0

НОВЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ СМАРТФОН ОТ POCO

 

Компания POCO готовится представить новый бюджетный смартфон C65. Об этом свидетельствует прохождение сертификации от TDRA в ОАЭ.

 

POCO C65 – потенциальный прошедший сертификацию, выход приближается + характеристики – фото 1

 

Согласно базе TDRA, модель C65 имеет номер 2310FPCA4G. Ранее это устройство появлялось в базах FCC и IMDA.

 

Ожидается, что POCO C65 – это переименованная версия Redmi 13C от Xiaomi. Если так, смартфон получит 6,74-дюймовый экран, процессор MediaTek G85, три камеры с основой на 50 Мп и батарею 5000 мАч.

 

POCO C65 – потенциальный прошедший сертификацию, выход приближается + характеристики – фото 2

 

Прохождение сертификации в разных странах указывает на то, что премьера POCO C65 приближается. Ожидается, что это будет доступный бюджетный смартфон на Android 13 с MIUI 14 и поддержкой 4G.

 

Рыночная ниша недорогих моделей до сих пор остается перспективной. Так что POCO C65 имеет все шансы стать хитом продаж благодаря оптимальному соотношению цены и возможностей.

 

Источник - thetechoutlook

Автор: Andrii S. Дата публикации: 02.11.2023
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POCO C65 – потенциальный прошедший сертификацию, выход приближается + характеристики