POCO F3, Realme 7 5G и Realme Buds Air 2 Neo можно купить со скидкой

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Не упусти возможность приобрести по меньшей цене POCO F3, Realme 7 5G и наушники Realme Buds Air 2 Neo

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Realme 7 5G

Характеристики: Dimensity 800U, 6.53" 120Гц AMOLED, 5000 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, NFC, 6/128 Гб

Цена: 199,20 - https://lite.al/aseGl8

POCO F3

Характеристики: Snapdragon 870, Super Amoled 6.67" 120 Гц,. 4520 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, 6/128 Гб

Ценв: $328 - https://lite.al/6RW0P

Промокод "POCOF321"

Realme Buds Air 2 Neo - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: ANC, драйверы 10мм, AAC, Bluetooth 5.2, realme Link App, аккум. 480мАч, IPX5

Цена: RU $26,42/UA $27,17 - https://lite.bz/EngNp7

Промокод "BUDS2NEO"