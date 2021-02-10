POCO F5 5G не задержится – известна дата презентации

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POCO F5 анонсируют в начале апреля

Мы уже писали о том, что POCO F5 - это будет переименован Redmi Note 12 Turbo для глобального рынка. Но мы точно не знали, когда китайцы выпустят эту модель на рынок. Глядя на то, как до нас почти пол года ехала существующая серия Note 12, были подозрения что и на этот раз придется подождать.

Но сегодня мы получили очень достоверную информацию о дате презентации POCO F5 в Индии, и состоится она чуть больше чем через неделю после анонса его китайского прообраза – 6 апреля.

Подтверждением этой даты, кроме слов инсайдеров, стали появления готовых прошивок для индийского, глобального и европейского региона. Характеристики и внешность (кроме цветов) будут полностью совпадать с Redmi Note 12 Turbo о котором почти все уже известно и вы можете ознакомиться с ними в наших статьях на сайте .

В двух словах могу сказать, что это будет очень привлекательный смартфон с топовыми характеристиками как для аппарата среднего класса. И по моему мнению он повторит судьбу POCO F3, который рекомендовали все и всем как лучший выбор за свои деньги. Теперь все зависит от того, по какой цене его будут продавать на глобальном рынке, потому что в последнее время разница между китайской и глобальной ценой очень неприятно впечатляет.

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Источник: xiaomiui