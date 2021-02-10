Poco F5 GT получит Dimensity 9200 Plus и, возможно, будет клоном Redmi K60 Ultra

133

Самый мощный Poco﻿ в истории

Бренд Poco от Xioami готовится выпустить настоящий флагман – по крайней мере, если говорить о процессоре. Новинка, которая, вероятно, будет называться Poco F5 GT, но пока не имеет официального названия, получит SoC Dimensity 9200 Plus и станет производительнее большинства смартфонов на рынке.



Почти наверняка известно, что Poco F5 GT будет дешевле аналогов на той же платформе, но невозможно точно сказать, на какие компромиссы пойдет Xioami, чтобы аппарат соответствовал такой цене. Есть предположение, что новая модель Poco может стать глобальной версией Redmi K60 Ultra – да, еще одной, наряду с возможным Xiaomi 13T Pro.



Как и Xiaomi 13T Pro, получивший измененную камеру, Poco F5 GT может претерпеть небольшие, но ощутимые изменения. Во всяком случае, смартфоны точно будут очень похожи, с учетом затрат на производство.



Подешеветь может экран Poco. Напомним, Redmi K60 Ultra имеет OLED-дисплей с частотой 144 Гц, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и пиковой яркостью 2600 нит.

Источник: Gadget Tendency